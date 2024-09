Uniaves completa 15 anos em nova fase, marcada pela gestão do Grupo Pif Paf Alimentos, e mirando em novos investimentos

A Uniaves está completando 15 anos nesta semana. A empresa, dona do maior complexo agroindustrial de avicultura do Espírito Santo, conta com duas unidades: uma em Castelo e outra em Venda Nova do Imigrante. Dedicada à produção verticalizada de frangos, a Companhia produz desde rações para alimentação das aves, até frangos de corte em parceria com cerca de 50 produtores rurais da região, além do abate dos frangos. É da unidade industrial de Castelo que sai um mix de cerca de 100 itens de produtos, reconhecidos no mercado nacional pela qualidade e sabor diferenciado, e exportados pela empresa para mais de 20 países.

Para falar sobre o momento da Uniaves, falamos com Luiz Carlos Mendes Costa, CEO do Grupo Pif Paf Alimentos e proprietário da empresa.

Por que o Grupo Pif Paf optou pela compra da Uniaves?

Luiz Carlos Mendes Costa – Nossa relação com a Uniaves é antiga. Após a inauguração em 2009, acompanhamos a evolução da empresa no Espírito Santo. Observamos que era uma Companhia séria, com produtos de qualidade e que tinha a preferência de grande parte dos consumidores capixabas. Movidos por um de nossos objetivos estratégicos de promover nosso crescimento em novos mercados da região sudeste do país, avaliamos a compatibilidade entre as duas empresas, levando em conta valores, propósitos e estratégias de negócio. Na época, já estávamos no mercado da avicultura há 53 anos atuando principalmente no sudeste. Concluímos que havia sinergia, complementariedade e espaço para avançarmos no Espírito Santo. Em outubro de 2021, pudemos concretizar essa importante aquisição e agregar nossa participação nesse crescente mercado. Com isso, somamos a produção e as expertises locais com as do Grupo Pif Paf Alimentos o que tem sido extremamente positivo.

Qual a importância da Uniaves para o Grupo Pif Paf?

Luiz Carlos Mendes Costa – Com a aquisição da Uniaves promovemos várias sinergias. Uma das principais foi propiciar e promover um ambiente organizacional com oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional para os colaboradores do Espírito Santo. De lá para cá, são vários os exemplos de profissionais da Uniaves que atualmente ocupam cargos de alta gestão no Grupo Pif Paf Alimentos. Da Uniaves, saíram executivos que comandam áreas estratégicas de todo o Grupo, como o nosso diretor comercial, além de executivos das áreas de comércio exterior, custos, gestão administrativa corporativa, entre outras. Ao mesmo tempo, colaboradores que já estavam na Pif Paf tiveram ampliadas as suas áreas de atuação, oportunizando o desenvolvimento para ambas empresas. Outro ponto importante foi a integração logística, o que resultou em melhor atendimento dos nossos clientes com a oferta de melhores serviços, e assim, seguimos avançando em melhoria contínua em nossas operações. No mercado, mantivemos as duas linhas de produtos, tanto a Uniaves como a Pif Paf, que também tem grande admiração dos clientes e consumidores aqui no Espírito Santo. Com isso, atendemos as preferências individuais sem abrir mão da qualidade e atendimento de excelência.

Como se deu o seu recente retorno ao comando executivo como CEO do grupo? O que altera?

Luiz Carlos Mendes Costa – Nossa empresa sempre foi marcada pela gestão familiar. Nos primeiros 50 anos de história, depois do meu pai, Sr. Avelino Costa, somente eu ocupei esse comando por 34 anos: entrei na empresa em 1974 e uma década depois, somente em 1984, assumi o comando da empresa, aos 25 anos, permanecendo até 2018 e retornando em 2023. Chega um momento que a gente entende que precisa reduzir as atividades e mudar de cadeira. E foi com foco na estratégia de promover a sucessão, passando o bastão para uma pessoa vinda do mercado, que fui para o Conselho de Administração do Grupo Pif Paf Alimentos. Antes disso, elaboramos um planejamento estratégico de longo prazo voltado para o crescimento e fomos em frente. Após um movimento de IPO, não concretizado, e duas aquisições, a Fricasa, em Santa Catarina, e a Uniaves, no Espírito santo, vieram dois anos de muitos desafios para todo o setor avícola nacional. Estávamos maiores, porém ainda não havíamos obtido a “musculatura” necessária para suportar uma crise como a do pós pandemia. Período em que a produção mundial de grãos foi reduzida e provocou a explosão dos preços das commodities, em especial, insumos como milho e soja usados nas rações para as aves, além de outros como embalagens plásticas e papelão. Ficamos alavancados e a disparada dos juros nos afetou fortemente, formando a tempestade perfeita naquele momento.

Diante desse cenário, não pude ficar só no Conselho, preferi voltar e assumir novamente o comando executivo. De lá para cá, convidei alguns ex-diretores que se somaram ao novo time que formei e fomos em busca da recuperação. Trabalhamos muito duro, e estamos virando uma página muito difícil da nossa história.

Sempre tivemos um sonho grande para a Uniaves, mas diante das circunstâncias, tivemos que adiá-lo. Mas isso é questão de tempo e nossa expectativa é que no próximo ano possamos discutir os projetos que foram suspensos. Até lá, estamos trabalhando na adequação das estruturas, no desenvolvimento da nossa cultura organizacional e estamos trocando conhecimentos, entre a Pif Paf e a Uniaves. Assim temos a certeza que costumes, valores e cuidados com os processos terão impacto nos produtos e, principalmente, nas pessoas com uma revitalização em que haverá crescimento do maior e mais precioso ativo da Uniaves, nossos colaboradores.

O que Castelo e região podem esperar da aniversariante Uniaves, agora com 15 anos?

Luiz Carlos Mendes Costa: Posso dizer que a Uniaves é a nossa caçula, uma adolescente debutando, quero aqui agradecer as pessoas que trouxeram a empresa até aqui. Como já disse, temos sonhos grandes para essa jovem unidade, agora que ela está passando por uma mudança de gestão, temos o desafio de fazê-la ainda melhor. Essa unidade é especial quando projetamos nosso futuro, pois ela tem o maior potencial de desenvolvimento entre as empresas do Grupo. Além do crescimento, o meu compromisso é com a atenção e dedicação para trazer o que de bom construímos na Pif Paf Alimentos ao longo de nossa história de mais de 56 anos. Eu sempre digo, “não precisamos ser a maior empresa do setor, mas queremos nos manter entre as melhores”. Para isso, precisamos atender satisfatoriamente e com equilíbrio as partes envolvidas, iniciando pelos colaboradores, integrados, passando por fornecedores, clientes, comunidade e acionistas. Vamos ter muito cuidado com a gestão de tudo isso, nosso objetivo é estarmos entre as melhores empresas do setor de aves, suínos e alimentos do Brasil. E assim faremos!

O que Uniaves terá de investimentos nos próximos anos?

Luiz Carlos Mendes Costa: Apesar da crise que enfrentamos em 2022/2023, posso dizer que a Uniaves receberá expressivos investimentos nos próximos anos. O governo do estado está nos assinalando uma oportunidade de apoio por meio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES). Assim que passados esses momentos ruins que o Grupo enfrentou, vamos tirar da gaveta os nossos projetos e, até 2030, a Uniaves a previsão é que a Uniaves invista em Castelo e região algo em torno de R$400 milhões.

Com o avanço que pretendemos promover, a empresa precisará de mais de 90 aviários para a criação de frangos, cada um com 2.880m², isso dará um total de quase 260.000m² no seu sistema de integração. Além disso, teremos uma fábrica de salsicha e uma significativa melhoria no sistema de abate com o investimento em equipamentos mais modernos e totalmente automatizados. É isso que queremos da Uniaves, torná-la uma empresa capixaba que cresce para o Brasil.