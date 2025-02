Uniaves fortalece presença internacional e apresenta estratégia comercial

A Uniaves marcou presença na Gulfood 2025, principal feira do setor de alimentos e bebidas do Oriente Médio, entre 17 e 21 de fevereiro no World Trade Center Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A participação da subsidiária da Pif Paf Alimentos de Castelo-ES reforça estratégia de expansão no mercado internacional e a consolidação da empresa como referência em qualidade e inovação.

Além de expandir sua presença na região, a Uniaves utilizou a Gulfood como uma oportunidade de estreitar relações com clientes e parceiros comerciais, com explica Antônio Costa, Diretor Comercial da Pif Paf Alimentos. “Nosso objetivo foi retomar negociações, além de reforçar nossa marca tanto com os produtos in natura, já consagrados, quanto com os novos produtos industrializados que estão por vir.”

A retomada das negociações de cortes in natura, como as bandejas de sobrecoxa desossada e coxas de frango se dá pelo sucesso dos mesmos junto ao público. “Esses produtos são altamente reconhecidos pelos consumidores do Oriente Médio e representam o mercado de maior rentabilidade para a Uniaves”, analisa Costa.

Expansão e novas oportunidades

Além de fortalecer sua atuação no segmento de cortes in natura, a Uniaves amplia seu olhar para o mercado de produtos processados, um setor com grande potencial de crescimento na região. “A Uniaves está apoiada pela Pif Pafpara a consolidação da linha de processados para o mercado externo, com destaque para mortadela de frango e salsicha de frango, produtos que já estão em fase de desenvolvimento”, explica Costa.

Além disso, a Uniaves possui a certificação halal, um requisito essencial para exportação ao Oriente Médio. “A empresa mantém rigoroso acompanhamento de certificadoras especializadas, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões de exigência do consumidor muçulmano”, garante Costa.

Logística favorável

A localização estratégica da Uniaves, próxima à divisa entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, também é um fator determinante para a eficiência logística, considera Costa. “A proximidade do Porto de Itaguaí, um dos principais corredores de exportação do Brasil para o Oriente Médio, facilita o acesso ao mercado externo e amplia sua capacidade de distribuição.”