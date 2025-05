Uniaves participa do segundo Sine Social em Cachoeiro de Itapemirim

A Uniaves, subsidiária da Pif Paf Alimentos, participou da segunda edição do Sine Social, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. A presença no evento faz parte da estratégia da empresa para ampliar a divulgação de vagas disponíveis na unidade de Castelo e atrair novos colaboradores na cidade e região.

Com parceria de longa data com o Sine de Cachoeiro, a empresa mantém presença frequente em eventos promovidos pelo sistema. “Sempre que surgem eventos, o Sine nos convida e nós nos organizamos para participar. É uma parceria de muito sucesso”, afirma Débora Colodette, analista de atração e seleção da Uniaves.

A maioria das vagas ofertadas no evento é voltada para os setores operacionais da indústria. A expectativa da empresa é de que o novo pacote de remuneração, aliado à visibilidade, contribua para atrair ainda mais candidatos.

O pacote oferecido pela Uniaves inclui vale-alimentação, auxílio-moradia (Castelo e Conduru), bonificação, plano médico e odontológico, além de kit mensal de produtos. A empresa também disponibiliza transporte gratuito para trabalhadores de diversas cidades do sul do Espírito Santo.

Participação regional

A participação em eventos regionais como o Sine Social está alinhada à estratégia da Uniaves de ampliar sua presença em cidades além de Castelo, fortalecendo a captação de talentos em todo o sul capixaba. “Nosso objetivo é oferecer oportunidades de trabalho para vários municípios da região”, destaca Débora.

Além da presença no evento presencial, a empresa disponibiliza atendimento via WhatsApp para envio de currículos através do número (31) 97127-8984. As seleções presenciais ocorrem às terças e quintas-feiras, a partir das 7h, na unidade da Uniaves em Castelo.

Segundo Deébora, eventos como o Sine Social ajudam a ampliar a divulgação das vagas e fortalecer a imagem da empresa no mercado de trabalho regional. “Esperamos sempre aumentar o número de candidatos, mantendo a qualidade dos processos seletivos. Com isso, conseguimos expandir nosso negócio e aumentar a produtividade”, conclui.