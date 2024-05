Unimed Sul Capixaba é referência em tecnologia e cuidado humanizado

A Unimed Sul Capixaba, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, é referência em inovação e qualidade na prestação de serviços de saúde em 35 anos de existência. A cooperativa destaca-se não apenas pelos melhores equipamentos e tecnologias médicas, mas também pelo cuidado dedicado aos seus clientes e cooperados ao longo de todos esses anos.

Como prova desse compromisso, a instituição mantém desde 2017 a certificação HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), sendo a única do estado do Espírito Santo a receber essa distinção.

A certificação HIMSS é um reconhecimento internacional às instituições de saúde que adotam as melhores práticas em tecnologia da informação para aprimorar o cuidado ao paciente. No momento, os hospitais da Unimed Sul Capixaba já alcançaram o nível 6 dessa certificação, o que demonstra empenho em proporcionar uma assistência de excelência, aliando tecnologia e humanização.

Foto: Divulgação

Entretanto, a busca pela excelência não para por aí. Com foco no futuro, a cooperativa está determinada a atingir o tão almejado nível 7 da certificação HIMSS ainda neste ano. Esse patamar máximo de reconhecimento representa o ápice em termos de eficiência nos sistemas de informação e gestão hospitalar, garantindo um ambiente mais seguro e eficaz para pacientes e profissionais de saúde.

A auditoria externa para obtenção da HIMSS 7 deve acontecer até o final de 2024, obedecendo a temporalidade exigida nos requisitos da norma. “A certificação reforça o nosso compromisso na busca constante pela excelência e aplicação da tecnologia e inovação a favor dos nossos clientes”, destaca a diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Ferreira Grillo.

Saiba mais

A cooperativa se destaca por suas iniciativas pioneiras, como o Pronto Atendimento Digital, em que os clientes com sintomas leves são incentivados a utilizar as consultas on-line, e pode ser acionado pela assistente virtual Isa, no WhatsApp (28) 2101-6255, pelo site www.unimedsulcapixaba.coop.br ou ainda pelo Aplicativo Unimed Cliente, contando com clínico geral e pediatra 24 horas, garantindo o cuidado de qualidade.

Essas e outras ferramentas baseadas em inteligência artificial têm revolucionado a forma como a saúde é entregue aos seus clientes. As tecnologias, somadas ao comprometimento com a qualidade e a segurança, fazem da Unimed Sul Capixaba uma instituição de referência não apenas no estado, mas também nacionalmente e internacionalmente, como evidenciado pela recente menção na revista Newsweek.

O ranking “The World’s Best Hospitals” de 2024, onde o Hospital da Unimed Sul Capixaba foi destaque, produzido pela Newsweek em parceria com a Statista Inc., é o resultado de uma avaliação minuciosa que considera diversos critérios, incluindo a qualidade e segurança dos cuidados de saúde, a inovação tecnológica e a satisfação do paciente.

Outra distinção da cooperativa é que Hospital Unimed e Hospital Materno-Infantil são os únicos do ES a utilizar a tecnologia Munai para intervenções precoces, uma inteligência artificial de última geração. Os hospitais contam com um sistema capaz de monitorar os pacientes de forma contínua e identificar aqueles com maior trajetória de risco, permitindo que os profissionais intervenham de forma proativa, antes mesmo que os sintomas se manifestem de maneira evidente.

O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber destaca o compromisso com a excelência e aprimoramento contínuo da cooperativa, garantindo que cada cliente receba os melhores cuidados possíveis, com compaixão e respeito. “Os destaques e certificações da cooperativa demonstram competência da equipe e compromisso da instituição em fazer a diferença na vida das pessoas com o Jeito de Cuidar Unimed”, conclui.