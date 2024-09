UVV Cachoeiro com novas turmas de graduação e mensalidade a R$ 99,90

A Universidade Vila Velha (UVV), Polo Cachoeiro de Itapemirim, traz uma excelente notícia para quem busca ingressar no ensino superior. Após o sucesso da entrada de julho, a instituição está abrindo novas turmas com matrículas imediatas para cursos de graduação, pós-graduação, MBA e EAD.

Esta é a chance ideal para aqueles que não conseguiram se matricular em julho. As novas turmas garantem que os alunos não percam conteúdo e iniciem seus estudos sem atrasos.

Para tornar o acesso à educação ainda mais facilitado, a UVV está oferecendo uma promoção especial: a primeira mensalidade por apenas R$ 99,90 em qualquer curso (clique aqui e fale diretamente no WhatsApp da UVV Cachoeiro).

Entre os cursos mais procurados, destacam-se Pedagogia, além de opções nas áreas de tecnologia e administração. A UVV oferece um amplo portfólio com mais de 100 cursos a partir de R$ 154,91, incluindo graduações em Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Gestão de Pessoas.

As inscrições já estão abertas! Para mais informações e garantir sua vaga, entre em contato pelo WhatsApp: https://curt.link/uvv190924

Não perca essa oportunidade de investir em seu futuro profissional com a qualidade e tradição da Universidade Vila Velha!

