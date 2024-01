Viajou no fim do ano e o para-brisa trincou? A Sprint Vidros recupera de forma rápida e segura

Para grande parte dos brasileiros, fim de ano é sinônimo de férias com a família e viagens de carro. Entre os imprevistos que podem acontecer na estrada, está um que poucas pessoas pensam: o para-brisa do carro trincou!

Esta é uma situação bastante comum, principalmente em estradas, uma vez que o vidro do carro fica exposto a detritos (como pequenas pedras) que podem ser lançados na estrada.

De acordo com Lincoln Carletto, empresário e fundador da Sprint Vidros em Cachoeiro, quando o para-brisa é danificado, o ideal é consertá-lo o quanto antes. Desta forma é possível garantir a segurança do motorista e do veículo, e ainda evitar que a situação piore. “Se aconteceu uma fissura no vidro, é certo que ele vai quebrar. Não dá para saber quando, mas vai acontecer e aí o prejuízo é muito maior. Quando temos pequenas trincas, de até 3cm de diâmetro, o reparo é feito de forma prática e rápida, além de ter um custo baixo”, ressalta.

Nesse sentido, o reparo do vidro automotivo é uma solução rápida e prática para o conserto de trincas e fissuras causadas por pedras e outros detritos que atingem o veículo. Ou seja, é uma técnica que apresenta algumas vantagens em relação à troca, uma delas é o fato de preservar todas as características de segurança do vidro e, também, do veículo.

Algumas vezes, o motorista nota o dano no seu para-brisa, mas não procura o serviço de reparo por não acreditar que vale a pena. Se isso acontecer com você, procure imediatamente a Sprint Vidros, pois o quanto antes você procurar reparar o dano, maiores são as chances de sucesso do reparo, evitando a troca desnecessária do vidro.

Baixo custo

A qualidade do reparo feito pelos profissionais da Sprint Vidros é superior em muitos aspectos e, em geral, fica quase invisível, dentro das normas de segurança e estruturalmente perfeito.

Segundo Lincoln, o reparo do vidro pode ser feito em qualquer lugar, até mesmo na casa do cliente, e custa em média entre R$ 120 e R$ 150, que é muito menos do que substituir um para-brisa inteiro. Além disso, o empresário garante que cobre qualquer orçamento. “Nosso preço é o melhor do mercado e nós garantimos um serviço de qualidade”.

Tem como recuperar vidro trincado?

É possível recuperar o vidro que está trincado, desde que o dano não seja muito grave e não comprometa a segurança do vidro. O reparo pode ser feito, preferencialmente, em trincas de até 3 cm, mas o ideal é uma avaliação de cada caso.

O conserto pode ajudar a evitar problemas futuros com o para-brisa, como vazamentos, infiltrações e bloqueio da visão do motorista. O trabalho geralmente é feito com uma resina específica que consegue penetrar na trinca, e resolver pequenos danos. Esse procedimento costuma ser mais barato do que a troca do vidro inteiro e ainda em cerca de 15 a 30 minutos o motorista já sai com o para-brisa em perfeito estado.

Sobre a Sprint Vidros

Localizada em Cachoeiro de Itapemirim, a Sprint Vidros é uma empresa especializada em soluções para vidros automotivos, que está inovando nesse segmento de mercado. Tendo como foco a qualidade e a excelência no atendimento, a instituição traz soluções para problemas como arranhões, manchas, calcificação e chuva ácida.

Além do reparo de para-brisa, a Sprint também faz serviços como o polimento, a cristalização, impermeabilização e vitrificação, feitos com técnicas exclusivas.

