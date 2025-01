Workshops Faculdade América: seu futuro começa aqui (e é gratuito!)

A Faculdade América, referência em educação de qualidade em Cachoeiro de Itapemirim, oferece a você a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e se conectar com o mercado de trabalho através de workshops práticos e inovadores.

No dia 05 de fevereiro, a partir das 19h, participe de workshops gratuitos nas áreas de Direito, Engenharia, Saúde e Psicologia, ministrados por especialistas renomados.

Uma experiência única para:

Aperfeiçoar suas habilidades: Aprenda técnicas e ferramentas inovadoras que te destacarão no mercado de trabalho.

Confira os workshops:

A Carreira do Advogado Previdenciário: O Professor Válber Cereza, especialista em Direito Previdenciário, irá compartilhar dicas e estratégias para construir uma carreira de sucesso na área. 📌 Garanta sua participação: https://shre.ink/bANl

Inscreva-se agora e prepare-se para decolar na sua carreira! As vagas são limitadas, garanta já sua participação.

FACULDADE AMÉRICA: Seu Futuro Começa Aqui

A Faculdade América, referência em educação de qualidade em Cachoeiro de Itapemirim, abre suas portas para você que busca uma formação de excelência e um futuro promissor. Com instalações modernas e inovadoras no Cachoeiro Business Center, a instituição oferece um ambiente de aprendizado completo, com tecnologia de ponta e acessibilidade para todos.

Cursos para todos os interesses:

Com um portfólio diversificado, a Faculdade América oferece opções para diversas áreas de atuação:

Arquitetura e Urbanismo

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Fisioterapia

Gestão Comercial

Psicologia

Novidades para 2025:

A Faculdade América está em constante expansão! Em breve, novos cursos estarão disponíveis:

Fonoaudiologia

Terapia Ocupacional

Biomedicina

Engenharia de Produção

Ciência da Computação

Farmácia

Prouni e Nossa Bolsa: Sua oportunidade de estudar com desconto!

Aproveite sua nota do ENEM e garanta descontos especiais! A Faculdade América oferece vagas pelo Prouni e pelo programa Nossa Bolsa, facilitando o acesso ao ensino superior de qualidade.

Serviço:

Visite a Faculdade América no Cachoeiro Business Center.

Acesse o site oficial: https://faculdadeamerica.com.br/

Instagram: @faculdade.america

Entre em contato pelo WhatsApp para mais informações: clique aqui