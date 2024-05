Cineclube itinerante realiza exibição gratuita de filme no litoral sul capixaba

Uma Kombi estilizada e adaptada para ser um centro cultural itinerante. Entre outras atividades a Combiousa, idealizada pela Editora Cousa, abriga um cineclube, servindo de base para exibição de filmes em diversos municípios do Espírito Santo e de outros estados. Esta semana o projeto o Cineclube Itinerante Combiousa (CIC) realiza a Rota Litoral Sul ES, exibindo o filme “Os Incontestáveis” em Itapemirim, Marataízes e Piúma, nos dias 5, 6 e 7 de maio, respectivamente.

A obra cinematográfica foi produzida no Espírito Santo, esteve em cartaz em cinemas pelo Brasil e entrou no catálogo de plataformas como a Prime Vídeo, da Amazon.

Dirigido por Alexandre Serafini, o filme é um road movie que acompanha os irmãos Bel e Mau em uma jornada pelas estradas do Espírito Santo em busca de um antigo carro Maverick que pertenceu ao pai deles. A bordo de um Opala amarelo, ano 1973, os irmãos partem de Vila Velha numa jornada pelo litoral e pelo interior, até chegarem a Cotaxé, distrito de Ecoporanga, no extremo noroeste do Estado, onde enfrentam aventuras atravessadas por um passado de histórias de conflitos na região.

Após a exibição do filme, os espectadores terão a oportunidade de participar de uma roda de conversa com o ator Márcio Miranda, que atuou em “Os Incontestáveis”.

“Nossa volta a Piúma é muito gratificante, onde temos diversos projetos ligados à difusão literária. Estender essa experiência até Marataízes e Itapemirim é uma oportunidade de ampliar nosso trabalho nessas cidades, onde estamos sendo acolhidos de forma calorosa”, disse Nati Nobre, coordenadora do CIC.

No segundo semestre, a Cousa prepara também a realização da Expedição Monte Aghá, que passará por Piúma e Anchieta a bordo da Combiousa levando ações de formação e incentivo ao livro e à literatura.

Fabio Mozine, Fernando Teixeira e Will Just no filme “Os incontestáveis”. Foto: Divulgação

Exibição de “Os Incontestáveis” pelo Cineclube Itinerante Combiousa

Marataízes:

Data e Horário: Segunda-feira, 6 de maio, às 18 horas

Local: Rua de Lazer e Cultura, Marataízes

Piúma:

Data e Horário: Terça-feira, 7 de maio, às 20 horas

Local: Bar Pelicano, Centro de Piúma