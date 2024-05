Alegre: inscrições para se apresentar no Rock da Tarde vão até o dia 16

A cidade de Alegre já está naquele clima de contagem regressiva para a festa mais famosa da região. O Festival de Alegre começa no próximo dia 30 e nos dois dias seguintes deve reunir milhares de pessoas para curtirem os shows já confirmados de artistas nacionais.

Já os artistas que vão se apresentar no Rock da Tarde, serão selecionados pela Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esporte (SECUTE), que desde a última quinta-feira (9) está recebendo as inscrições.

Dentre as categorias musicais que serão selecionadas estão o Rock, Pop Rock, Alternativo, Pagode, Reggae e Sertanejo. As apresentações serão nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, terão início às 14h e terminam às 18h.

Segundo o diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (SECUTE), Klaus Madeira Valadares, quatro mil pessoas estiveram presentes por dia, na última edição do evento, em 2023.

Três bandas se apresentarão por dia, além de três artistas no palco eletrônico. A seleção vai obedecer aos critérios da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes e poderá ser feita até o dia 16 de maio.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário eletrônico, clique AQUI. Se preferir, os artistas também podem entrar em contato diretamente pelo número da SECUTE: (28) 3300-0103 ou pelo WhatsApp: (28) 99994-5178.

Fonte: Prefeitura de Alegre.

