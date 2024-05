Alemão do Forró agita primeira noite da Festa de Venda Nova

Está preparado para um fim de semana repleto de diversão e solidariedade? De hoje (10) até domingo (12), o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, será palco da 36º Festa de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante. Com uma programação diversificada, as comemorações do 36º Aniversário do município contam com shows nacionais, programação infantil, música na rua e Corrida Rústica.

Este ano, a Festa ganha ainda mais brilho com a marca da solidariedade. Neste sábado (11), valerá o Ingresso Solidário. O público pode trocar produtos de limpeza e higiene pessoal por momentos de alegria e, ao mesmo tempo, ajudar as vítimas da enchente de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Nogueira da Costa, confirmou presença neste dia.

Leia também: Vai curtir a Festa de Venda Nova? Veja dicas de hospedagem

Além disso, a solidariedade também se expressa através da parceria essencial da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Venda Nova. Cerca de 450 voluntários trabalharão incansavelmente para garantir o sucesso do evento, dando suporte na limpeza, cozinha e bar. E as boas ações não param por aí! No domingo (12), será realizado o sorteio beneficente de R$ 100 mil, realizado pelo Rotary Club, que beneficiará importantes instituições sociais locais, como o Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), a Apae e a Pastoral da Saúde.

O prefeito, Paulinho Mineti, garante que todas as medidas de segurança foram minuciosamente planejadas para garantir que moradores e visitantes desfrutem de uma festa tranquila e segura. “Lazer também é direito dos munícipes. No ano passado, mostramos que festa gera mais recursos do que foi investido: o comércio fica aquecido e aumenta a movimentação de pessoas na rede hoteleira, restaurantes e agroturismo”, disse.

Festejar Venda Nova

A programação começa hoje (10) com atividades vespertinas durante a Feira da Agricultura Familiar, a partir das 13h. A Prefeitura está preparando uma festa incrível para a criançada. Para garantir que todos possam participar da diversão, disponibilizará rotas de ônibus que vão percorrer o interior do município e levar as crianças até o “Polentão”.

Lá, haverá brinquedos, algodão-doce, pipoca e shows com Makson Côra e Banda Clube 51, além de um show infantil com o Papaléguas. As rotas e horários de ônibus estão disponíveis nas redes sociais da Prefeitura.

Dentro da programação “Festejar Venda Nova”, amanhã (11 de maio) é dia de festa também nas ruas de Venda Nova, com as comemorações se estendendo por todo o

Centro da cidade. A programação paralela, em parceria com a empresa Ecoar, traz alegria e diversão para toda a família, em meio urbano para celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo e os 36 anos de Emancipação Política.

A programação conta com: Juliano Barcelos, às 8h30, em frente ao antigo Correios; Bonevix (Quarteto de Trombones), às 9h, em frente a lotérica; e 10h, Coral Santa Cecília, em frente ao antigo Correios.

Shows musicais

No Centro de Eventos, sexta-feira (10) à noite, a festa terá apresentações musicais imperdíveis, incluindo Charles Vicentim às 20h, Alemão do Forró às 22h, trazendo nova turnê. E fechando a noite com Zoom Box à meia-noite, seguido pelo encerramento à 1 hora. A entrada é gratuita.

No sábado (11), a festa continua com portões abertos às 20 horas. Prepare-se para uma noite de shows com Camila Gabriel, às 21h, Relber e Allan, às 22h30, e o duo Felipe e Rodrigo, à meia-noite. A dupla, que tem como padrinhos Matheus e Kauan, alcançou o top 1 do Spotify no último dia 21 de abril com o viral “Gosta de Rua“, que somava mais de 11 milhões de plays apenas na plataforma após poucas semanas do lançamento. À 1h30 tem show com Rato Ventania. O encerramento está previsto para 2h30. Lembrando que amanhã valerá o Ingresso Solidário. Confira no site www.vendanova.es.gov.br a lista de produtos aceitos.

No domingo (12), a diversão continua com programação gratuita para toda a família. A partir das 14h, o grupo Mulekagem do Samba animará o público, seguido pelo sorteio do Sorteio Rotary às 16h. À noite, prepare-se para mais música ao vivo com Raione às 18h30, Os Menotti (César Menotti & Fabiano), às 21h, e Os Bredes, às 22h30. Em Venda Nova, Os Menotti apresentarão o terceiro show da nova turnê comemorativa dos 20 anos de carreira, um presentaço de Dia das Mães! A entrada é gratuita.

Corrida Rústica

A Corrida Rústica da 36ª Festa de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante acontecerá neste sábado (11). O evento contará com as categorias Kids e adulto, proporcionando diversão e desafios para todas as idades.

As inscrições para a corrida kids são feitas exclusivamente na Secretaria Municipal de Esportes, localizada no Centro Cultural e Turístico, e estão abertas para crianças de quatro a 17 anos. O início está programado para as 7h30, com a entrega dos kits contendo camiseta e número. As inscrições podem ser feitas até o dia da prova, porém apenas os 150 primeiros inscritos receberão o kit.

Para os adultos, a prova será realizada na distância de 8 km, com largada e chegada no Centro Cultural de Venda Nova. A concentração está marcada para as 15h, e a largada será às 16 horas. As inscrições para os adultos podem ser feitas exclusivamente pelo site

https://www.megaatletas.com.br/prova/corrida-de-venda-nova-do-imigrante-2024.

INGRESSOSOLIDÁRIO-PONTODETROCA:

*AFEPOL-Bilheteriaemfrenteao Polentão

**Somente na sexta-feira e no sábado da Festa, das 8 às 17h e a partir das 19h30

Programação 36ª Festa de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante

Local:Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”

Sexta-feira–10/05/24

*Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO VESPERTINA (Feira da Agricultura Familiar e “Festejar Venda Nova”)

13h às 15h- Makson Côra

15h às 16h30- Show com Papaléguas

PROGRAMAÇÃO NOTURNA:

20h – Charles Vicentim

22h – Alemão do Forró

0h – Zoom Box

01h – Encerramento

Sábado – 11/05/24

*Entrada solidária

20h – Abertura dos portões

21h – Camila Gabriel

22h30 – Relber e Allan

0h – Felipe e Rodrigo

01h30 – Rato Ventania

02h30 – encerramento

Domingo–12/05/24

*Entrada gratuita

14h – Mulekagem do Samba

16h – Sorteio Bingo Rotary

18h30 – Raione

21h – Os Menotti

22h30 – Os Bredes

20h – Encerramento