Alunas da Fafi conquistam 10 premiações em evento Internacional de dança

A semana começou com muita comemoração na Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi). Isso porque as 28 alunas que participaram da primeira edição do Grande Prêmio Internacional de Dança do Espírito Santo (GPIDES), realizado em Vitória, nos últimos dias 25 e 26, conquistaram 10 premiações: três certificados “Top 10” e uma oferta de bolsa para curso de capacitação na Argentina. Ao todo a instituição levou para a competição 17 coreografias.

“Estou muito feliz com o trabalho desenvolvido pela nossa equipe, estamos colhendo os frutos com excelentes resultados em Festivais importantes como o GPIDES. Agradeço em nome da equipe Técnica, aos familiares das nossas alunas, e à Secretaria Municipal de Cultura por acreditar no nosso trabalho e por todo investimento já feito na nossa Escola”, declarou o coordenador de Dança da Fafi, Nerdin Montenegro.

Realizado no teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o festival de caráter competitivo tem por objetivo promover o aprimoramento da dança no país por meio de um importante intercâmbio artístico no Estado do Espírito Santo.

Em êxtase, a aluna do curso Técnico em Dança Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes, comemorou o 1º lugar junto com Teodora Ferreira Schneider, com a apresentação da coreografia “Inhanguetá – Uma lenda capixaba. Além da colocação, ela recebeu a oferta de bolsa para um curso de capacitação na renomada escola Cloche Internacional Dance, em Córdoba, na Argentina, no período de 12 a 16 de agosto deste ano.

“De todos os festivais que já participei, esse teve um diferencial porque ganhei bolsa internacional. Só tenho a agradecer à Fafi, aos meus professores e toda a equipe pela dedicação. Estudo lá desde os meus 6 anos de idade”, contou entre sorrisos Lavínia, que hoje tem 16 anos.

Lavínia Karla de Jesus agora fará um curso de capacitação na Cloche Internacional Dance em Córdoba.

As apresentações foram avaliadas por um corpo de jurados composto por personalidades nacionais e internacionais do universo da dança. Foram ofertadas bolsas, contratos ou vivências em escolas e companhias renomadas ao redor do mundo, como também foram reconhecidos e agraciados grandes destaques da competição através de premiações especiais em dinheiro.

Aluna da 3ª série do curso Básico em Dança, Isabella Maximiano Thimoteo, conquistou, junto com Mariella Ferreira Alves Nonato, o 2º lugar com a coreografia “Aquela infância”

“Achei muito interessante e importante a experiência, foi minha primeira vez em uma competição. Comecei o balé com 5 anos, na Fafi, e hoje tenho 10 anos. Fui me desenvolvendo. Quando recebi a minha medalha chorei de felicidade, todo o esforço foi importante pra chegar até aqui, quero continuar participando pra ser uma grande bailarina”, declarou a pequena Isabella.

Confira as premiações conquistadas:

1º lugar – “Inhanguetá” (uma lenda capixaba)

Coreógrafo: Gil Mendes.

(alunas do curso Básico em Dança – 8ª série e Técnico em Dança)

Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes.

Teodora Ferreira Schneider.

2º lugar – “Aquela Infância”

Coreógrafa: Cássia dos Santos Gonçalves.

(alunas do curso Básico em Dança – 3ª série)

Isabella Maximiano Thimoteo.

Mariella Ferreira Alves Nonato.

2º lugar – “Futebol”

Coreógrafa: Karla Rodrigues.

(aluna do curso Básico em Dança – 5ª série)

Ellen Sophia Santos Rasseli.

2º lugar – “Cristo Redentor”

Coreógrafa: Aline Charpinel.

(alunas do curso Básico em Dança – 7ª e 8ª série e Técnico em Dança)

Bárbara Charpinel de Souza.

Bruna Silva Mandelli.

Ester Nascimento Brum.

Isabela Nery Cabidelli.

Laura Andreatta Subtil.

Sandra de Jesus do Nascimento.

Teodora Ferreira Schneider.

2º lugar – “Amazonas”

Coreógrafo: Gil Mendes.

(alunas do curso Básico em Dança – 7ª série)

Bárbara Charpinel de Souza.

Bruna Silva Mandelli.

Ester Nascimento Brum.

Isabela Nery Cabidelli.

Laura Andreatta Subtil.

3º lugar – “Bachianas Brasileiras”

Coreógrafa: Crislane Pereira do Rosário de Oliveira.

(alunas do curso Básico em Dança – 5ª série)

Adeluci Rosa Carvalho.

Anna Helena Samora Estevão.

Ellen Sophia Santos Rasseli.

Helena Trindade Lopes.

Julia Thomas Brandão.

Lunna Silva de Oliveira.

Sophia Loren Gomes Costa.

3º lugar – “Sertão” (Maria Bonita)

Coreógrafa: Karla Rodrigues.

(alunas do curso Básico em Dança – 5ª série)

Adeluci Rosa Carvalho.

Anna Helena Samora Estevão.

Ellen Sophia Santos Rasseli.

Helena Trindade Lopes.

Julia Thomas Brandão.

Lunna Silva de Oliveira.

Sophia Loren Gomes Costa.

3º lugar – “Feminino Cangaço”

Coreógrafo: Gil Mendes.

(alunas do curso Técnico em Dança)

Isadora Gonçalves.

Júlia Alvarenga da Silva.

Juliana da Silva de Souza.

Laisa Bittencourt Barbosa Jacone.

Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes.

Maria Flávia Silva Nascimento.

Priscilla Teixeira da Costa.

Sandra de Jesus do Nascimento.

Sarah de Almeida Souza.

Teodora Ferreira Schneider.

Vitoria Stancini Porfiro.

Karoliny Francisco Pereira.

3º lugar – “Ipê”

Coreógrafa: Julia Moraes.

(alunas do curso Básico em Dança – 5ª série)

Adeluci Rosa Carvalho.

Shopia Loren Gomes Costa.

3º lugar – “Raça”

Coreógrafa: Julia Moraes.

(aluna do curso Básico em Dança – 7ª série)

Bruna Silva Mandelli.

O festival concedeu ainda, para alguns participantes um certificado de reconhecimento ao mérito artístico no GPIDES.

Alunas com certificado “Top 10”

Aluna do Curso Básico em Dança 3ª Série

Sophia Ferraz Rangel

Aluna do Curso Básico em Dança 5ª Série

Helena Trindade Lopes

Aluna do Curso Básico em Dança 7ª Série

Isabela Nery Cabidelli

Indicação de Coreografia

A coreografia “Cristo Redentor” foi classificada para participar do Festival Internacional de Cabo Frio/RJ.

“Cristo Redentor”

Coreógrafa: Aline Charpinel.

(alunas do curso Básico em Dança – 7ª e 8ª série e Técnico em Dança)

Bárbara Charpinel de Souza.

Bruna Silva Mandelli.

Ester Nascimento Brum.

Isabela Nery Cabidelli.

Laura Andreatta Subtil.

Sandra de Jesus do Nascimento.

Teodora Ferreira Schneider.