Após 14 anos, Jesus Vida Verão está de volta à Orla de Camburi

A Orla de Camburi se prepara para um emocionante encontro que vai reunir famílias e visitantes na capital. No próximo dia 8 de junho, a partir das 18 horas, o Jesus Vida Verão retorna à cidade, após 14 anos.

Os shows que, segundo a organização da Primeira Igreja Batista Praia da Costa, devem reunir 20 mil pessoas, contarão com um palco especial com tecnologia de ponta. Ele será montado na altura do antigo hotel Aruan, entre os quiosques K4 e K5, na Orla de Camburi.

Para um encontro tão especial, que recebe o apoio da Prefeitura de Vitória, o time que promete emocionar e encantar o público vem forte. Se apresentam os cantores Marcos Freire, Julliany Souza, Gabriela Rocha e a banda Preto no Branco.

Ainda de acordo com a organização, o fato do “Jesus Vida Verão” ocorrer na capital, facilita o deslocamento, a preparação e a expectativa é atrair um público diverso.

Confira as atrações:

Gabriela Rocha

Dona de uma voz marcante, Gabriela Rocha, leva em seu trabalho a fé com apresentações dentro e fora do Brasil.

Com mais de 8 milhões de seguidores e hits como “Até Transbordar”, “Lugar Secreto”, “Teu Espírito”, entre outros, é considerada uma das cantoras evangélicas mais conhecidas da atualidade.

Julliany Souza

Julliany Souza é ex integrante do grupo Casa Worshipe e dona da canção “A Casa é Sua”, hit da música gospel que alcançou 97 milhões de streams no Spotify e quase 400 milhões de views no YouTube, sendo considerada uma das músicas gospel mais executadas nas plataformas no Brasil.

Marcos Freire

Marcos Freire é nordestino de Campina Grande na Paraíba. Cantor, compositor, fundador e presidente do Instituto Baluarte, foi apontado como um dos jovens influentes mais talentosos e inovadores do mundo, chegando a ser incluído na lista Forbes Under 30 de 2023, na categoria Empreendedorismo Social/Terceiro Setor.

Preto no Branco

Preto no Branco é uma banda de música cristã contemporânea criada em 2015 que já alcançou milhões de pessoas com sua adoração. Indicados ao Grammy Latino em 2023, o grupo é formado por Lorena Fadi, Silas Simões e Luã Freitas.

Serviço:

Jesus Vida Verão – Vitória

Quando: 08 de junho a partir das 18 horas.

Onde: Orla de Camburi – na altura do antigo hotel Aruan, entre os quiosques K4 e K5, na Orla de Camburi – Vitória / ES

Classificação Indicativa Livre.

Fonte: PMV