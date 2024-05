Festival da Cultura Italiana acontece neste fim de semana em Vitória

O 1° Festival da Cultura Italiana: tudo começou aqui, Noi Siamo La Storia, acontece na Praça do Papa, em Vitória, entre os dias 31 de maio a 2 de junho, e irá proporcionar diversas atrações voltadas para as tradições da Itália que permanecem vivas no ES por meio dos descendentes de imigrantes italianos

A cultura italiana permanece viva em território capixaba, e isso se dá pelo fato de que 388 camponeses norte-italianos desembarcaram no Espírito Santo, em 17 de fevereiro de 1874 e, desde então, os imigrantes e seus descendentes criaram colônias e repassam as tradições de geração em geração. E todas as artes, culinárias e culturas típicas italianas serão demonstradas na programação cultural do evento.

Para Rosa Maioli, o evento representa não apenas a ponte entre a cultura italiana e a cultura capixaba, mas também mostra a importância de fortalecer as histórias do povo italiano que fez do Espírito Santo sua segunda casa.

“A nossa cultura, mesmo fora do nosso país de origem, segue viva e forte, basta visitar e vivenciar as nossas colônias italianas que estão espalhadas pelo território capixaba, como Santa Teresa, Santa Leopoldina e Aracruz. Por isso, o nosso Festival da Cultura Italiana irá reunir toda a vivência e história dos italianos e seus descendentes, que permanecem aqui no Espírito Santo até os dias de hoje, por meio das músicas, teatros, cortejos temáticos e muito mais”, afirma a presidente da Comunità Italiana, entidade cultural que organiza o evento.

Programação cultural

O Festival conta com três palcos: o Espaço Vi e Vivi, o Palco Coliseu e o Palco Torre de Pisa. E nesses palcos, as programações contam com diversas atrações para representar a alegria e clima festivo dos italianos, como o show italiano com Luciano Daré e Banca; Banda Brasitália de Santa Teresa; Coral Circolo Trentino di Santa Teresa; Polentopeia e Vinhocicleta de Vila Pavão; Mini Campo de Bocha Livre; Coral Santa Cecília de Venda Nova; Grupo Folklorístico do Circolo; Apresentação da Família Lima; Encontro de Saberes Tradicionais da Cultura Italiana; Jogo de Tombola; Cortejo da Cantarola com Mini Tombo da Polenta; apresentação de musicais com corais com 150 vozes; danças e roupas típicas da Itália; teatro musical. Além disso, contação de história por parte dos descendentes que perpetuam as tradições e produções de suas famílias por meio do empreendedorismo.

Carnaval de Veneza

O Cortejo do Carnaval de Veneza, uma tradição originalmente vinda da Itália, que os descendentes de italiano se apresentam com máscaras e roupas típicas, além disso, durante o desfile pelos corredores do evento, os participantes são acompanhados por músicas folclóricas italianas.

Almoço à moda italiana

A fim de tornar a experiência dos visitantes única e completa, será servido um almoço tipicamente italiano, no último dia de evento (02), que será feito por dois Chefes de Cozinha, Luca Lunard e Renata Helker. Entre as opções então risotto alla mantovana, arroz temperado com linguiça desfiada, carne de porco, queijo parmigiano reggiano ralado, macarrão, polenta, molhos à bolonhesa, linguiça de porco frita e muito mais. Para melhor organização, o almoço está sendo vendido antecipadamente pela Le Billet, para que os visitantes possam escolher o prato e consumí-lo no horário escolhido no momento da compra.

Serviço

O Festival da Cultura Italiana: tudo começou aqui, Noi Siamo La Storia, acontece de 31 de maio a 2 de Junho, na Praça do Papa, em Vitória.

Sexta-feira (31):

Espaço Vi e Vivi

16h:

Abertura

Mini Campo de Bocha Livre

Palco Coliseu

17h: Show Italiano com Luciano Daré e Banda

20h: Banda Brasitália – Santa Teresa Show

Palco Torre de Pisa

16h: Abertura do espaço

19h: Solenidade de Abertura

22h: Encerramento

Sábado (01):

Espaço Vi e Vivi

10h:

Polentopeia e Vinhocicleta – Vila Pavão

Campo de Bocha Livre

Circulando pelo evento 2 Carrinhos da Polenta – Nova Venécia

14h30: Grupo Folklorístico do Circolo Trentino di Santa Teresa

16h: Encontro de Saberes Tradicionais da Cultura Italiana – vinhos, queijos, doces e massas.

17h: Jogo de Tombola – Marilândia

17h: Saída do Cortejo da Cantarola com mini tombo da polenta – Venda Nova

19h: Saída do Cortejo Cultural Carnevale di Venécia – Nova Venécia

Palco Coliseu

12h: Coral Augusto Zachê – Nova Venécia

13h: Toni Boni – Venda Nova

14h30: Grupo de Dança Amici Italiani – Marilândia

15h: Grupo di Ballo Bambini di Tutti Colori – Nova Venécia

15h30: Gruppo Folklorístico Piccolo Pavone – Vila Pavão

16h: Grupo di Dança I Bambini – Marilândia

16h30: Grupo Folklorístico de Danças Italiana Piccolo Benevente – Alfredo Chaves

17h: Gruppo Di Ballo Nova Trento – Aracruz

17h30: Circulando pelo evento Cortejo da Cantarola com mini tombo da polenta – Venda Nova

19h10: Circulando pelo evento Cortejo cultural carnevale di Venécia – Nova Venécia

Palco Torre de Pisa

14h: Coral Brasità- Maestro Max – Cariacica

14h30: Coral Fratelli D’Italia – Marilândia

17h30: Teatro Musical No Siamo La Storia com Participação de 350 artistas

19h: Show Gioco Di Mora

19h30: Chegada do Cortejo Cultural do Carnevale Di Venécia – Nova Venécia

20h: Pisa da Uva – Alfredo Chaves

20h30: Fred Rovella – São Paulo

22h: Encerramento

Domingo (02):

Espaço Vi e Vivi

10h: Tombo da Polenta – Alfredo Chaves

11h: Início do cortejo dos Imigrantes

11h: Gruppo Folklorístico Pietra Azzurra – Pedra Azul

14h: Concurso de serra madeira e moer café -Aracruz

15h: Grupo Ballo Fiore – Ibiraçú

16h: Grupo Di Ballo Figli dela Terra – Itaguaçú

Palco Coliseu

10h: Abertura do espaço

11h: Mirano Schuller – Vitória

11h15: Circulando pelo evento Cortejo dos Imigrantes

14h30: Família Lima – São Paulo

16h: Grupo Folklorístico de Dança La Nostra Felicità– São Roque Canaã

16h30: Gruppo Folklortístico Piccini Dei Monti

17h: Gruppo Folklorístico Fiori d’Amore

17h30: Coral Le Memorie de Ibiraçu

Palco Torre de Pisa

11h30:

Recepção do cortejo dos imigrantes

Teatro Musical No Siamo La Storia com Participação de 350 artistas

14h: Companhia Radici Città Di Torino – Castelo

16h: Grupo Di Ballo Nova Trento – Aracruz

16h30: Grupo Folklorístico de Dança La Nostra Felicità – São Roque Canaã

17h: Show com o Gruppo Italiamo – Nova Venécia

18h: Encerramento

Site de compra do almoço: https://lebillet.com.br/event/1650/festival-da-cultura-italiana-02-maio-Vitoria-ES

Horários e programações podem ser alterados sem aviso prévio.