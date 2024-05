Banda capixaba lança clipe gravado dentro de Transcol em Vila Velha

Escancarando a luta e as injustiças enfrentadas pelos trabalhadores na sociedade contemporânea, a banda capixaba, Limbo7, lançou o single e videoclipe para “Proletário”, primeira música da banda cantada totalmente em português, com imagens capturadas em ônibus do sistema de transporte público da Transcol.

Leia também: ExpoVinhos reunirá os principais produtores mundiais da bebida no ES

“Proletário” questiona a validade e o propósito do trabalho incessante, sugerindo uma reflexão sobre a alienação e a perda de identidade que muitos experimentam no ambiente de trabalho, promovendo uma crítica à desumanização e à falta de valores éticos no ambiente de trabalho. A música retrata a sensação de opressão pelo sistema, onde os trabalhadores sentem-se como mercadorias, privados de sua autonomia e dignidade.

O lançamento veio acompanhado do anúncio do show que a banda fará no dia 22 de Junho, em Vila Velha-ES, ao lado de Garotos Podres, Gritando HC, Dance of Days, Durangos e Soma.

“Proletário”, diferente do álbum de estreia da Limbo7, “Lotus”, tem sua sonoridade mais direcionada ao HC, afastando-se um pouco do Metal Moderno, dando início à uma nova fase da banda, ainda mais visceral e implacável, apresentando também o seu novo vocalista, Victor Halloween. O videoclipe tem direção de Kalleb Gomes, com roteiro de Alexia Muller, Pedro Bautz, Fagner Entringer e Arthur Flávio, introduzindo oficialmente o clássico mascote da banda, Charles, o Coelho da Lombra, também presente na capa do single. A música tem produção, mixagem e masterização de Luan Albani, do Devil’s Lab Studio. Os créditos da fotografia promocional são de Vinicius Pampolini.

A Limbo7 foi formada em 2020, criando uma considerável base de admiradores do seu trabalho, já tendo se apresentado ao lado de bandas como Black Pantera, Matanza Ritual, Dead Fish, Torture Squad e Sujera, chamando a atenção até mesmo do Sepultura. Com a força do seu nome, a banda vem apoiando diversos movimentos do underground capixaba que visam não somente oportunidades para a própria banda, mas também para outros companheiros de luta na música.

A atual formação da banda conta com Victor Halloween no vocal, Fagner Entringer no baixo, Pedro Bautz na guitarra e Arthur Flávio na bateria.

Assista o videoclipe de “Proletário” a seguir:

Confira também o single:

Saiba mais sobre a Limbo7 e fique por dentro de todos seus lançamentos e agenda de shows através do @limbo7official no Instagram.