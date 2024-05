Bruno Mars anuncia quatro shows no Brasil; veja datas e locais

O astro pop Bruno Mars anunciou retorno ao Brasil para quatro apresentações no país no fim em outubro. Os ingressos serão vendidos a partir da próxima semana. O showman se apresenta em outubro no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.

Os shows começam no dia 4 de outubro, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos. Depois, o artista segue para São Paulo, onde se apresenta dias 8 e 9 de outubro, no Estádio MorumBIS. No dia 17 de outubro, Bruno canta em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.

Aliás, os ingressos para as apresentações variam de a R$ 235,00, a meia-entrada na arquibancada, a R$ 1.250,00, a inteira na Pista Premium.

Portanto, esta será a quarta vez do artista no Brasil após uma passagem icônica em 2023, onde se apresentou duas noites em São Paulo, para um público eufórico de 100 mil pessoas por dia, no The Town.

Bruno Mars no Brasil

Os clientes do banco Santander contarão com pré-venda exclusiva entre os dias 6 e 7 de maio, começando às 9h online e, às 11h, na bilheteria oficial para o show de São Paulo.

Para Rio e Brasília, a pré-venda começará às 11h, online, e, às 13h, nas bilheterias oficiais.

Para o público geral, a venda começa no dia 8 de maio, a partir das 9h online, e, às 11h, na bilheteria oficial para o show de São Paulo.

Aliás, novamente, para Rio e Brasília, a partir das 11h, online, e, às 13h, nas bilheterias oficiais das duas cidades.

Contudo, os ingressos estarão disponíveis apenas no site da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais.