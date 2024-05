Estreia neste sábado (18) espetáculo de dança inspirado nas Paneleiras de Goiabeiras

Serão realizadas neste sábado (18) e domingo (19) as duas apresentações de estreia do espetáculo de dança “Búredì”, desenvolvido pela companhia de dança contemporânea capixaba Projeto EluzArtes e inspirado no trabalho das tradicionais Paneleiras de Goiabeiras. O espetáculo começa às 19h nas duas datas, na Casa da Música Sônia Cabral, Centro de Vitória, com entrada franca.

A produção teve início em 2023, contando com a realização de duas visitas técnicas, duas residências artísticas e várias oficinas presenciais e digitais, sempre com a intensa presença da coreógrafa contratada para o projeto, a renomada multiartista carioca Giselda Fernandes. “Búredì” conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult).

Inspirado no trabalho das paneleiras, o espetáculo é sobre mulheres. “É um mergulho na diversidade das bailarinas intérpretes do Projeto EluzArtes, criando uma atmosfera ritualística”, afirma a dançarina Lalau Martins, idealizadora e realizadora do “Búredì”. Criada em Vitória em 2009, a companhia de dança profissional Projeto EluzArtes é referência por focar na maturidade das integrantes, explorando seus corpos em movimento, com diversas linguagens.

Panelas de Barro

Para desenvolver o espetáculo, a companhia contratou Giselda Fernandes, que desenvolve e aplica uma metodologia própria em oficinas de dança com objeto, chamada “objeto-partner”. “As panelas de barro são nossos ‘objetos-partner’. Búredì é uma palavra da língua iorubá que significa ‘aquela que faz panela com as mãos’”, explica Lalau Martins.

Já Giselda Fernandes destaca que o espetáculo não vai falar das paneleiras especificamente. “Não queremos nem podemos fazer isso. Mas, inspiradas no trabalho delas, na memória delas, na coragem delas, temos um espetáculo que cria um ritual, liberando o movimento das próprias bailarinas intérpretes, com suas idades variadas, com suas trajetórias variadas. É sobre a força feminina, o movimento feminino. É um espetáculo surpreendente e potente porque estas mulheres, estas bailarinas do Projeto EluzArtes, são diversas, e diversidade é potência”, explica a coreógrafa.

As bailarinas do Projeto EluzArtes são Bartira Zanotelli, Eluza Santos (diretora-geral do Projeto EluzArtes), Isabella Ferreira, Lalau Martins, Maria Helena Braga, Meryele Stinghel e Valéria Calmon. O projeto “Búredì” conta ainda com produção de Gabriela Prado; fotos e vídeos de Penny Kopernick e Niara Chaves; trilha sonora de Mfive; iluminação de Maytê Hensso; assessoria de imprensa de Altercom Comunicação Empresarial; e apoio do Museu Capixaba do Negro (Mucane), da Escola CriDança e do Alma Andaluza Estúdio de Dança.

Serviço – Espetáculo de dança “Búredì”

Quando: 18/05 (sábado) e 19/05 (domingo)

Horário: às 19h

Local: Casa da Música Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 14 anos

Telefone: (27) 3132-8399