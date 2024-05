Evento gratuito explora diversidade cultural em Venda Nova

Na próxima sexta-feira (24), o Senac Espírito Santo realiza o evento “Culturas em Diálogos”, abordando a diversidade cultural. O encontro, que é gratuito e aberto ao público, acontece às 18h30, no Auditório do Senac, localizado na Avenida Domingos Perim, no Bairro Providência, em Venda Nova do Imigrante. Os interessados podem se inscrever via formulário online.

O Gerente de Educação Profissional do Senac, Bruno Emilio, explicou a proposta da iniciativa. “A diversidade cultural é um tema essencial para a formação dos participantes e eventos como esse possibilitam ampliar conhecimentos e valorizar as manifestações. Com isso, o encontro vai explorar os elementos culturais da região por meio de apresentações artísticas, palestra e culinária, inclusive com a participação de alunos do Programa Jovem Chef, iniciativa inovadora que qualifica jovens em situação de vulnerabilidade na área de gastronomia”, disse.



Já o Chef Renato Santos, compartilhou um pouquinho do que o público pode esperar. “Além da parte cultural proposta na programação, a turma do Jovem Chef está preparando uma degustação com ingredientes típicos da região, que vai ter como núcleo base a polenta. Nos pratos que serão servidos, vamos fazer uso de recursos que são ricos no agroturismo local, como o soccol e a puína. A experiência vai ser um prato cheio de conhecimento e sabor para o paladar dos participantes”, explicou.

Confira a programação

18h30 – Recepção dos convidados com a Folia dos Santos Reis Nossa Senhora Aparecida de Venda Nova do Imigrante



19h10 – Abertura do evento



20h00 – Palestra “Culinária Capixaba: Origens e potencialidades” com o historiador Murilo Góes do IFES de Vila Velha



21h00 – Apresentação da contadora de história afro-brasileira Claudia Viúva Negra



21h30 – Apreciação de prato típico italiano elaborado pela turma do curso Jovem Chef

Inscrições

As inscrições podem ser efetuadas por meio do formulário: Culturas em diálogo. Para mais informações, entre em contato diretamente com a Unidade do Senac em Venda Nova do Imigrante, no telefone (28) 3546-8750.

Serviço

Culturas em Diálogo

Data: 24/05

Horário: 18h30

Local: Auditório do Senac

Endereço: Avenida Domingos Perim, 988, Bairro Providência, Venda Nova do Imigrante

Inscrição: Formulário

Evento gratuito