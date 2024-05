Exposição fotográfica e masterclass gratuita movimentam o Hub ES+ no fim de semana

Neste sábado (11), às 17h30, o Hub ES+ e o Senac promovem um momento especial de imersão na fotografia focada na diversidade de raça e de gênero. Trata-se da abertura da exposição “Fotografia: Intersecção e Subjetividades” e da masterclass homônima, realizadas pelo fotógrafo Jove Fagundes. As inscrições para a masterclass são gratuitas e podem ser feitas neste link.

A ocasião marca o encerramento do Curso de Fotografia, promovido pelo Senac em parceria com o Hub ES+. Na exposição, estão reunidos dez trabalhos fotográficos produzidos pelos participantes do curso, ministrado por Jove Fagundes entre fevereiro e abril deste ano. São eles: Arlindo Menezes Ferreira, Dejair Paulo da Silva, Ederson de Paulo Felix, Juliana Cardoso de Souza, Marta Ana Ferreira da Silva Cerqueira, Ramon Gomes Bastos, Sarah Silva Ferreira e Tharciara Marcela Ferreira Gomes.

O conjunto de fotografias, produzidas em estúdio nas etapas práticas do curso, apresenta os enlaces entre raça, gênero e classe com inspiração em autoras e autores ligados à decolonialidade, como Frantz Fanon, Anibal Quijano e Achille Mbembe. São imagens que evidenciam a negritude e suas representatividades, propondo o empoderamento social, político e cultural. Com entrada gratuita, a exposição pode ser visitada até o dia 1º de junho, em Vitória.

Logo após a abertura da exposição, será realizada a masterclass, abordando o processo de construção da exposição e diversos conteúdos sobre fotografia, representatividade negra, subjetividades e questões políticas retratadas através das lentes.

Graduado em Artes pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Jove Fagundes é especialista em Marketing pela FGV. É também pesquisador voluntário no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) e no Núcleo de Estudos Africanos e de Raízes Afro, da Ufes. Trabalha como fotógrafo há 25 anos e já registrou mais de 20 mil ensaios em seu estúdio, tendo realizado várias exposições no Brasil e no exterior.

Hub ES+

O c, que faz parte do programa ES+ Criativo, é uma realização do Governo do Estado do Espírito Santo, sob a coordenação da Secretaria da Cultura (Secult), em conjunto com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

Serviço:

Exposição e masterclass “Fotografia: Intersecção e Subjetividades”

Quando: 11/05 (sábado)

Horário: às 17h30

Local: Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória

Inscrições gratuitas (Masterclass): bit.ly/masterclass-senac-hubes