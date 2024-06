Filmes sobre preservação ambiental terão destaque em Mostra de vídeos em Guaçuí

Nesta quarta-feira, 05 de junho, a Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promoverá a 12ª Mostra Educacional de Vídeos Curtas Ambiental. Com o tema “Meio Ambiente: A Importância da Preservação”, o evento promete destacar produções cinematográficas que abordam questões ambientais de forma educativa e inspiradora.

Os sete filmes selecionados para a mostra deste ano são:

APAE

Curta-metragem: Reciclagem, uma força coletiva

A APAE de Guaçuí embarca em uma jornada inspiradora até a ASGUAMAR para contar a história dos coletores de materiais recicláveis. Acompanhamos o dia a dia desses verdadeiros heróis anônimos, conhecendo suas dificuldades, conquistas e a importância crucial do seu trabalho para a sustentabilidade do meio ambiente. Este curta-metragem revela a dedicação e o impacto positivo que a reciclagem traz para a comunidade, incentivando uma nova geração a valorizar e apoiar essa causa essencial.

Escola Municipal José Antônio de Carvalho

Curta-metragem: Trilhas, caminhos da consciência

Os alunos da Escola José Antônio de Carvalho buscam resgatar a história dos índios Puris, que habitaram a região. Este curta-metragem apresenta depoimentos de professores que destacam a rica cultura dos Puris e a importância da preservação ambiental. Através de iniciativas de reflorestamento e conscientização, o filme mostra como o passado pode inspirar um futuro mais sustentável e harmonioso com a natureza.

Escola Municipal Professora Elvira Bruzzi

Curta-metragem: Água da minha sede

Quando a água acaba na casa de dona Maria, ela enfrenta uma série de transtornos inesperados. Desesperada, ela recebe a ajuda de um vizinho consciente, que a ensina sobre a importância da conservação e o uso responsável da água. O curta-metragem é um lembrete da necessidade de proteger nossos recursos hídricos para garantir um futuro sustentável.

Escola Municipal Deocleciano de Oliveira

Curta-metragem: E se...

Uma família despreocupada com a preservação e economia de água enfrenta uma crise em sua própria casa e acabam em uma situação difícil. Com a ajuda de uma amiga consciente, a família aprende práticas sustentáveis. De repente, em um giro inesperado, eles recebem a oportunidade de recomeçar e aplicar esses ensinamentos desde o início. E se todos podem contribuir, vamos fazer um futuro mais verde e sustentável.

Colégio Israel

Curta-metragem: Cada um fazendo sua parte:

Inspirada por uma fábula contada por seu professor, Júlia é transportada para um mundo fantástico onde pode conversar com os animais. Eles a sensibilizam sobre a importância da reciclagem e a proteção do meio ambiente. Motivada por essa experiência mágica, Júlia retorna à realidade determinada a fazer a diferença. No seu colégio, ela cria uma rede de ação para coletar materiais recicláveis, intitulada “Gincana Ecológica”.

Escola Estadual Antônio Carneiro Ribeiro

Curta-metragem: A última luta de Laura Pacheco

Laura Pacheco é uma espiã destemida que descobre os planos nefastos de um magnata poderoso que explora o meio ambiente e manipula a política para se enriquecer. Usando suas habilidades e inteligência, Laura se infiltra na organização criminosa e coleta evidências para desmascará-los. Em uma série de ações ousadas, ela consegue salvar o meio ambiente da destruição iminente e expor a quadrilha. Tudo para proteger o planeta e garantir a justiça.

Escola Estadual Monsenhor Miguel de Sanctis

Curta-metragem: Renascer das águas

Ao perceberem que o rio que corta sua cidade está poluído e raso, um grupo de alunos decide agir. Determinados a fazer a diferença, eles visitam um produtor que possa ensinar boas práticas de conservação. Com orientação e esforço coletivo, eles implementam soluções para revitalizar o rio e conscientizar a comunidade sobre a importância da preservação ambiental. Este curta-metragem inspirador destaca o poder da juventude e da educação ambiental na transformação de um problema local em uma ação de impacto positivo.

A Secretária de Meio Ambiente, Luiza de Paula, destaca a relevância do evento: “A Mostra Educacional de Vídeos Curtas Ambiental é uma excelente oportunidade para sensibilizar a comunidade sobre a importância da preservação ambiental. Os filmes selecionados não apenas informam, mas também inspiram ações positivas em prol do meio ambiente.”

O prefeito Marcos Luiz Jauhar convida toda a população a participar do evento. “Estamos muito animados para esta edição da Mostra. É fundamental que todos se envolvam e entendam a importância de preservar o nosso meio ambiente. Esses filmes são uma forma poderosa de conscientização.”

A 12ª Mostra Educacional de Vídeos Curtas Ambiental será realizada Teatro Municipal Fernando Torres, a partir das 18h. A entrada é gratuita e aberta a todas as idades. Venha fazer parte deste movimento em prol do meio ambiente e aprenda como você pode contribuir para a preservação do nosso planeta.