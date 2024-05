Garfield e muito mais! Veja o que te aguarda nos cinemas de Cachoeiro

O destaque da semana nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim fica para o filme “Garfield – Fora de Casa”, que conta a história do gatinho preferido da galera.

Neste filme, Garfield reencontra seu pai, que estava desaparecido há muito tempo. Um gato de rua todo “desengonçado”, que acaba atraindo Garfield para um assalto muito arriscado.

Além de “Garfield – Fora de Casa”, os cinemas de Cachoeiro estão recheados de uma grande variedade de filmes nesta semana. Confira:

Sala 01

Godzilla x Kong: O Novo Império 2D

Os Farofeiros 2 2D

Guerra Civil 2D

Sala 02

Garfield – Fora de Casa 3D

The Chosen – Temporada 4 Ep 3 e 4 2D (Estreia dia 2)

Sala 03

O Dublê 2D

Sala 04

Kung fu Panda 4 2D

Ursinho Pooh – Sangue e Mel 2 2D

Vidente Por Acidente 2D

