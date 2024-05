Marechal Floriano recebe IV Festival Nacional de Arte e Cultura

Neste sábado (25), das 7h às 22h, acontece o IV Festival Nacional de Arte e Cultura em Morro Baixo, na comunidade de Bom Jesus do Morro Baixo, zona rural de Marechal Floriano. O encontro promove a difusão e o fomento do intercâmbio cultural entre diversas expressões da cultura popular brasileira.

A programação do festival conta com roda de capoeira, folia de reis, terno de reis, congo, samba indígena pataxó, feira de artesanato, recreação infantil, almoço beneficente e muito forró. Também serão promovidas oficinas de capoeira, percussão, agroecologia, artesanato e medicina alternativa.

O evento é realizado pelo Núcleo da Associação de Capoeira Força Negra, com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital da Secretaria da Cultura (Secult). A partir de suas ações, foi possível transformar a localidade de Bom Jesus do Morro Baixo em Ponto de Memória da cultura capixaba, denominado João dos Santos Capixaba.

Além disso, a iniciativa promoveu o resgate – por meio da história oral e memória social – da banda Terno de Reis do Bom Jesus, que foi apresentada no documentário “Memória Viva de Santo Reis”, que culminou no reagrupamento histórico desse grupo após seis décadas de inatividade.

O objetivo do festival é fomentar a cultura popular na zona rural das montanhas capixabas e subsidiar a manutenção dos grupos folclóricos, promovendo ações de salvaguarda da cultura do Espírito Santo. Além disso, busca manter o ponto de memória, estimular ações de intercâmbio e viabilizar o fomento da economia criativa local por meio da realização da tradicional feira de artesanato.

Serviço

IV Festival Nacional de Arte e Cultura em Morro Baixo

Quando: 25/05 (sábado)

Horário: das 7h às 22h

Local: Bom Jesus do Morro Baixo, Marechal Floriano

Território Cultural do Ponto de Memória João dos Santos Capixaba

Fonte: SECULT