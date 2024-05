Museu 100% interativo é atração inédita em Centro Cultural no ES 

O SESI Lab, museu 100% interativo instalado em Brasília, estará pela primeira vez no Espírito Santo. Com pouco mais de um ano de inauguração em prédio tombado e assinado por Oscar Niemeyer, a exposição desembarca em Vitória na versão itinerante para marcar a reabertura do Centro Cultural SESI, a partir desta quarta-feira (08), até dia 15 de maio. A entrada é gratuita com atendimento a escolas e público em geral, mediante agendamento.

A ação foi desenvolvida para levar a experiência do museu em formato pocket para o entorno do Distrito Federal e outros estados do país. Dez aparatos estarão disponíveis para os visitantes explorarem fenômenos científicos, entre eles a natureza do som e as diversas formas de percebê-lo. O público capixaba também participará de atividades maker abrindo espaço para a criatividade. Serão realizadas as oficinas Broche de luz, Insetos elétricos e Carrinho a motor.

“As ações itinerantes são uma estratégia para ampliar o acesso, a inclusão e a divulgação do SESI Lab para além do edifício-sede. Em tão pouco tempo, ter a oportunidade de percorrer o Brasil é muito gratificante e estratégico para o propósito do museu”, explica a superintendente de Cultura do Serviço Social da Indústria (SESI), Cláudia Ramalho.

Para a gerente de Cultura do Sesi Espírito Santo, Gisa Madeira Bittencourt, oferecer aos estudantes uma exposição 100% interativa e que dialoga com a educação é muito importante.

“O Sesi Cultura trabalha em parceria com a educação em todos os projetos. Trazer aos estudantes, de escolas públicas e particulares, um museu com esse diferencial do SESI Lab, que permite interação total ao que está exposto, totalmente diferente da forma que estamos acostumados quando falamos em exposição, será sem dúvida uma experiência diferenciada e incrível, proporcionando aprendizado lúdico e ampliando a consciência para o conhecimento”, destaca.

Sobre o SESI Lab

O SESI Lab é um museu interativo de iniciativa do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Inspirado no Exploratorium, um dos principais centros interativos do mundo localizado na Califórnia (EUA), o espaço está alicerçado na atuação em conexão com cultura, educação e ciência. Inaugurado em novembro de 2022, o espaço possui programação multidisciplinar orientada por abordagem educativa criativa, inovadora e acessível a diferentes públicos e já recebeu mais de 330 mil visitantes desde a abertura.

Com quase 7,5 mil metros quadrados, o museu devolve à sociedade uma obra tombada como um bem cultural, inteiramente restaurada com o propósito de ser um hub de difusão democrática de conhecimento para todas as regiões do país.

Conheça o Centro Cultural Sesi

Dedicado a aproximar a cultura da população do Espírito Santo, o Centro Cultural Sesi, localizado em Jardim da Penha, em Vitória, é um espaço de fomento às manifestações artísticas, com galerias expositivas, salas multifuncionais de formação cultural, a Sala Cultura e uma charmosa área de vivência externa intitulada de Jardim Sinfônico.

SESI Lab Itinerante em Vitória

Dias: 08 a 15 de maio Local: Sesi de Jardim da Penha – R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória, ES Horários: durante a semana – das 9h às 18h | sábado e domingo – das 10h às 18h

Agendamentos

Visitação escolar: https://encurtador.com.br/qvyP1

Público em geral: https://www.sympla.com.br/evento/sesi-lab-itinerante/2425204

