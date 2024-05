Preparativos na reta final para festa de Corpus Christi em Castelo

A tradicional festa de Corpus Christi em Castelo já está quase pronta. A 61ª “Festa de Corpus Christi de Castelo”, promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Penha, em parceria com o Instituto Cultural Irma Vicenza com o apoio da prefeitura da cidade, vai acontecer nesta quarta (29) e quinta-feira (30).

Este ano, o tema da festa será “O pão nosso de cada dia, o pão eucarístico” e para a confecção dos tapetes serão utilizados: 60 toneladas de pedra moída (calcário e calcita), 3 toneladas de granito triturado (verde ubatuba, bege bahia, bege vilhena, branco dallas e branco siena), 10 toneladas de pó de pneu, 400 sacos cipilho de madeira (raspas de madeira), 600 sacos de palha de café (conilon e despolpadas) e mais de 5 mil frascos de corante.

O artista plástico Bruno Salvador é um dos responsáveis pela execução do material. “Precisamos lançar mão de muitas quantidades de tintas. É necessária muita ciência para que a gente consiga fazer um belo espetáculo”, disse.

Mais de três mil voluntários diretos e indiretos estão trabalhando durante meses nos preparativos da festa e na montagem dos 17 quadros e 17 passadeiras que, ao longo de 1,5 metros de ruas e avenidas que circulam a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, vão abordar a eucaristia, o nascimento de Jesus, além de outros temas, como o meio ambiente e a juventude. Também serão instaladas 40 passarelas para passagem dos fiéis.

Voluntário há 53 anos, o aposentado Geraldo Vinco conta que, para este ano, haverá novidades entre os insumos dos tapetes. “O pó de pedra, por exemplo, nem precisa de pintura. É um material lindo que brilha com a luz do sol, é uma novidade que vai deixar os tapetes ainda mais ricos e chamativos este ano”, comentou.

Segundo o pároco da Igreja de Nossa Senhora da Penha, Frei Antônio Rabanal, o evento começou como uma manifestação simples a partir de uma irmã da caridade. “Aos poucos, você tem o centro da manifestação cultural e artística do nosso povo entrelaçando a sua fé na eucaristia”. A expectativa é grande para o evento. Ao todo, são esperadas cerca de 130 mil pessoas.

Sei que o número impressiona, mas gostaria de esclarecer que este número representa o total de pessoas que passam por Castelo desde o início da confecção dos tapetes, no dia anterior. Então, tenha certeza que ao visitar Castelo, terá uma profunda experiência religiosa e de contemplação com os belíssimos tapetes. A organização é muito bem feita”, explicou o prefeito João Paulo Nali.

Além da confecção dos tapetes, a programação da festa também vai contar com missas na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, Missa Campal, às 16 horas, presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento e queima de fogos.

Dia 29 de maio (Quarta-feira)

Início dos trabalhos de confecção dos tapetes

Dia 30 de maio (Quinta-feira)

07h00: Celebração Eucarística – Pastoral Familiar

09h00: Celebração Eucarística Crianças – Catequese e IAM

10h30: Celebração Eucarística Paróquia Santo André Apóstolo – Aracuí

12h00: Celebração Eucarística Jovens – EAC, MEJ, JAR, RENOJOEVM e Ministério Jovem da RCC

16h00: Missa Campal com o bispo Dom Luiz Fernando Lisboa seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento.

