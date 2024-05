Descubra sete passeios ‘bate e volta’ imperdíveis no Espírito Santo  

O Espírito Santo é um estado repleto de lazer e atrações turísticas para todos os gostos. Seja para os amantes de praia, de montanhas ou do clima de interior, o ES oferece inúmeras opções. E para aqueles que não têm muito tempo e não estão de férias existem muitas opções de passeios do tipo “bate e volta”.

Sendo assim, a Secretaria do Turismo (Setur) elaborou um guia especial com sete sugestões de passeios rápidos, para que turistas e moradores possam desfrutar ao máximo o fim de semana. De praias paradisíacas a cenários históricos, há opções para todos os gostos e idades.

“Todo fim de semana é uma oportunidade para o visitante conhecer os diversos destinos do nosso Estado e apreciar não só as belezas naturais, mas também a cultura e a gastronomia da nossa região. Estamos ansiosos para receber todos aqueles que buscam uma jornada repleta de descobertas e desejam criar memórias inesquecíveis”, disse o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

Confira abaixo o roteiro preparado pela Setur:

Buda e Mosteiro Zen Budista (Ibiraçu):

Localizado em Ibiraçu, este destino oferece a oportunidade de encontrar serenidade em meio à agitação. A estátua imponente fica no Mosteiro Zen Morro da Vargem, às margens da BR-101. A distância de Vitória é de, aproximadamente, 90 quilômetros.

Santuário Nacional de São José de Anchieta (Anchieta):

Localizado no município de Anchieta, a 80 quilômetros de Vitória, este santuário oferece uma rica experiência religiosa, com a oportunidade de conhecer a história de São José de Anchieta, um dos padroeiros do Brasil. Além disso, os visitantes podem desfrutar de uma vista deslumbrante do mar e explorar trilhas ecológicas.

Foto: Maycon B. S

Convento da Penha (Vila Velha):

Situado em Vila Velha, ao lado da capital capixaba, este importante santuário religioso oferece uma experiência espiritual única, além de proporcionar uma vista panorâmica espetacular da região.

Foto: Vitor Jubini/Setur

Parque Estadual da Pedra Azul (Domingos Martins):

Este parque, localizado em Domingos Martins, oferece uma imersão na natureza exuberante do Espírito Santo, com trilhas cercadas por mata atlântica preservada e a imponente Pedra Azul, um dos cartões-postais do Estado. O local fica a, aproximadamente, 90 quilômetros de Vitória.

Foto: Ana Carolina Luz/Governo do ES

Centro Histórico de Vitória (Vitória):

No coração da Capital capixaba, os turistas encontrarão construções históricas, como o Palácio Anchieta e a Catedral Metropolitana, além de charmosas praças e museus que contam a história da cidade e do Espírito Santo.

Foto: Vitória, Espírito Santo (créditos: Larissa Chaves)

Praia de Meaípe (Guarapari):

Localizada em Guarapari, Meaípe é conhecida por suas águas calmas e suas tradicionais barraquinhas de peixe. Um ambiente descontraído e acolhedor, perfeito para relaxar e saborear a culinária local. A distância de Vitória é de 60 quilômetros.

Foto: Divulgação

Rua do Lazer (Santa Teresa):

A 70 quilômetros ou apenas duas horas de viagem de Vitória, Santa Teresa oferece uma atmosfera europeia, com clima ideal para apreciar a culinária italiana e vinhos locais. Não deixe de explorar a famosa Rua do Lazer, que destaca o charme colonial da arquitetura local.

Foto: Divulgação