Iniciativa para alavancar o turismo como atividade econômica transformadora no ES

Continua na próxima semana a agenda do propósito Sebrae 2024/2026 “Turismo como Alavanca da Transformação Territorial”. Trata-se de uma iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES), com apoio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio-ES (CET-ES), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/ES) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/ES). O objetivo é mobilizar agentes como empreendedores e agentes públicos, entre outros membros da governança local, em prol da estratégia de impulsionamento do turismo capixaba.

Nesta terça-feira, 21 de maio, as entidades envolvidas chegam a Cachoeiro de Itapemirim para dialogar com empresários, turismólogos, representantes do município e com o público em geral das 9h às 11h.

“O turismo é uma das principais atividades econômicas no Brasil e no mundo e sentimos que, aqui no Espírito Santo, há um gigantesco potencial que pode ser mais bem explorado, com investimentos, planos de divulgação, capacitação dos empreendedores, credenciamento de agências. Precisamos fortalecer a governança para sermos capazes de apresentar tudo o que o nosso estado tem de melhor”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Esse tem sido o foco do auxílio ao micro e pequeno negócio capixaba. Este ano, 40% do atendimento presencial está sendo destinado ao setor. Além disso, o Sebrae/ES vai investir R$ 80 milhões nos próximos três anos para capacitar empreendedores do Turismo em todas as suas frentes, como eventos, hospedagem e alimentação.

As iniciativas do planejamento já foram apresentadas, no início de maio, aos municípios da Grande Vitória. Após a agenda em Cachoeiro, as visitas continuam em Santa Teresa e Colatina (22/05) e em Linhares (23/05). Nas semanas seguintes será a vez de Pedra Menina (Dores do Rio Preto) e Venda Nova do Imigrante (28/05), além de São Mateus e Nova Venécia (4/06).

“Nosso objetivo é apresentar as propostas de turismo para as diferentes regiões turísticas capixabas. Já conversamos com representantes da Região Metropolitana, vamos alcançar ainda as Montanhas Capixabas, o Caparaó e a Região dos Imigrantes. Vamos nos organizar para que toda a cadeia produtiva do segmento esteja preparada para atender o público”, completou Rigo.

Serviço | Confira as datas e locais das visitas:

– 21 de maio – Cachoeiro de Itapemirim – De 9h a 11h

Local: Sesc | rua Joanna Payer, 01/101, bairro Aeroporto

– 22 de maio – Santa Teresa – De 9h a 11h

Local: Senac | rua Bernardino Monteiro, 682, bairro Dois Pinheiros

– 22 de maio – Colatina – De 14h30 a 16h30

Local: Sebrae | rua Bartovino Costa, 430, lojas 1 e 2, bairro Vila Nova

– 23 de maio – Linhares – De 9h a 11h

Local: Sebrae | av. Rufino de Carvalho, 819, Centro

– 28 de maio – Pedra Menina (Dores do Rio Preto) – De 8h30 a 12h

Local: Portaria do Pico da Bandeira

– 28 de maio – Venda Nova do Imigrante – De 17h a 19h30

Local: Auditório do Senac | av. Domingos Perim, 788

– 4 de junho – Nova Venécia – De 9h a 11h

Local: Câmara Municipal | av. Vitória, 23, Centro

– 4 de junho – São Mateus – De 16h a 18h

Local: Sesc | rua Coronel C. Cunha, 1738, Centro