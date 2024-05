Venda Nova recebe 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural

No próximo dia 28 de maio (terça-feira), a partir das 17 horas, o auditório do Senac Venda Nova será palco do tão aguardado lançamento da 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural (Ruraltures 2024). O evento de grande relevância para o turismo estadual será aberto ao público em geral e contará com uma série de apresentações e atividades imperdíveis.

Um dos momentos mais esperados será a apresentação do projeto do Distrito Pindobas, conduzida por Richard Alves e Pedro Rigo (Sebrae/ES), às 17h30. Na oportunidade, também serão exibidos o case de sucesso do Distrito Turístico de São Paulo e a planta da RuralturES 2024, com a diretora executiva do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), organizador da Feira, Andreia Rosa.

Neste ano, a RuralturES será realizada de 05 a 08 de setembro, na Fazenda Pindobas, zona rural de Venda Nova do Imigrante, a cerca de 8 km do centro da cidade. Às 18h30, será realizado o talk “Territórios em Transformação por Meio do Turismo”, com a participação do Sebrae/ES, Senac, CET, Senar, Setur, Prefeitura de Venda Nova e MCC&VB.

As mesmas instituições vão assinar a parceria com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). Logo após, às 19h30, haverá integração com experiências gastronômicas, com mostra dos primeiros azeites produzidos na região e presença da polenta-móvel.

O evento é uma realização do MCC&VB, com correalização do CET ES, Fecomércio ES, Sebrae/ES, Prefeitura de Venda Nova, Governo do Estado e AgroturES. Programe-se e venha para a RuralturES 2024! Acesse o site www.ruraltures.com.br e veja dicas de hospedagem! Confira também o Instagram: @ruraltures.