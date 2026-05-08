Corre Alegre fortalece união entre atletas da região

No próximo dia 22 de maio, será realizada a primeira edição do Corre Alegre, Todos Juntos. A proposta inédita pretende reunir corredores de diferentes equipes e níveis em um único encontro esportivo, sem divisões por pace ou grupo.

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O evento acontecerá às 20h e busca fortalecer a integração entre os praticantes da corrida na região sul capixaba. Além disso, a iniciativa aposta na convivência, no incentivo à atividade física e no fortalecimento da comunidade esportiva local.

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A organização do Corre Alegre reúne a LOWPACE, o CT Farlen Salardani, a Sky Training e a AABB de Alegre. Além disso, o evento também conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Alegre, reforçando o caráter coletivo e inclusivo da ação.

Os organizadores destacam que o principal objetivo vai além da prática esportiva. Assim, a proposta pretende aproximar pessoas de diferentes perfis, desde iniciantes até corredores experientes, por meio de um ambiente descontraído e colaborativo.

Os organizadores divulgarão o ponto de largada nos próximos dias. Entretanto, a expectativa é de grande participação de atletas e equipes da cidade e de municípios vizinhos.

As atualizações sobre o evento serão publicadas no perfil oficial da LOWPACE no Instagram, @lowpacerun.

Serviço

Corre Alegre, Todos Juntos