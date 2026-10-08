Corrida inédita reúne fé e esporte no Dia de Nossa Senhora Aparecida

Fiéis e corredores de rua se reúnem no próximo dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, para a “Passos de Maria – Guiados pela Fé”, a Primeira Corrida Católica de Vitória. Realizado em três modalidades: caminhada (5 km), corrida (5 km) e corrida (10 km), o evento tem largadas a partir das 6h, no centro de Vitória e na Praça do Papa, com a expectativa de contar com 1.500 participantes.

Todos os percursos serão sinalizados e contarão com postos de hidratação a cada 2,5 km, apoio de trânsito e de segurança e suporte médico com ambulâncias ao longo da prova. A chegada das três modalidades será no bolsão de estacionamento da Praia de Camburi, entre os quiosques Repique e Só na Brasa.

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A programação inclui bênçãos aos participantes antes das largadas, apresentações musicais, com as bandas Just, Soul e Pá God, e missa campal após as provas, às 9h. A celebração marcará um dos principais momentos da Passos de Maria, promovida pela Paróquia São Camilo de Lellis no dia dedicado à padroeira do Brasil.

A iniciativa pretende arrecadar recursos para viabilizar a expansão da paróquia, na Mata da Praia, e transformar a corrida em um momento de integração entre esporte, fé e comunidade. A proposta é incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, ao mesmo tempo em que promove valores como fraternidade, solidariedade e convivência.

A ideia surgiu durante a Romaria das Famílias, na última Festa da Penha, a partir de uma conversa entre um membro da paróquia e um seminarista. O projeto ganhou forma e chega à sua primeira edição tendo entre os corredores padres e seminaristas da Arquidiocese de Vitória.

O padre Diego Carvalho, da Paróquia São Camilo de Lellis, afirma que cada passo será uma oportunidade de vivenciar a fé, fortalecer os laços de comunidade e celebrar Nossa Senhora Aparecida. “A corrida foi pensada para acolher pessoas de diferentes idades e ritmos, mostrando que esporte, espiritualidade e convivência podem caminhar juntos”, ressalta.

As provas premiarão os cinco primeiros colocados nas categorias geral masculina e feminina e também atletas PCD com troféus. Além disso, todos os participantes que completarem o percurso receberão a Medalha Finisher Passos de Maria.

A entrega dos kits acontece nos dias 9 de outubro, das 8h às 12h e das 13h às 18h, e 10 de outubro, das 8h às 14h, na concessionária GWM, em Vitória. Na retirada, cada inscrito deverá doar um quilo de alimento não perecível para ser destinado ao Banco de Alimentos Herbert de Souza.

SERVIÇO

Corrida Passos de Maria – Guiados pela Fé

Quando: 12 de outubro

Modalidades: caminhada de 5 km, corrida de 5 km e corrida de 10 km

Largada corrida 5 km e caminhada: Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, ao lado da Praça do Papa

Largada corrida 10 km: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), ao lado da Praça Pio XII, Centro de Vitória

Chegada: Praia de Camburi, entre os quiosques Repique e Só na Brasa

Retirada dos kits: 9 de outubro, das 8h às 12h e das 13h às 18h; e 10 de outubro, das 8h às 14h

Local da retirada: GWM — Avenida Vitória, 1047 A, Romão, Vitória

Doação a ser feita na retirada do kit: 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Banco de Alimentos Herbert de Souza

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