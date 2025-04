Ciência da felicidade? Saiba como funciona e mude sua vida

A felicidade desempenha um papel fundamental na promoção da saúde física e mental, mas não é algo fácil de se experienciar. A fim de mudar esse cenário, no dia 3 de abril, às 13h30, durante o PROINTEC – Saúde In Foco, em Guaçuí, a especialista em ciência da felicidade, Flávia da Veiga, apresentou a palestra “Os 6 hábitos da felicidade segundo a ciência”.

Em sua palestra, Flávia compartilhou seis hábitos fundamentais para cultivar a felicidade:

Praticar a gratidão: Reconhecer e valorizar as coisas boas da vida. Cultivar o otimismo: Manter uma perspectiva positiva diante dos desafios. Fazer atividades físicas: Exercitar-se regularmente para, assim, melhorar o bem-estar. Fortalecer relacionamentos: Construir e manter conexões sociais saudáveis. Desenvolver resiliência: Adaptar-se e crescer com as adversidades. Praticar atos de bondade: Realizar ações altruístas que beneficiem os outros.

Os participantes puderam entender como incorporar esses comportamentos ao cotidiano, transformando a forma como encaram os desafios e fortalecendo a resiliência emocional.

