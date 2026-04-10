Empresas precisam agir: NR-1 já mudou as regras

No episódio de 7 de abril de 2026 do podcast Viva Vida, o debate girou em torno de um tema cada vez mais urgente: a saúde mental no ambiente de trabalho. Para aprofundar a discussão, o programa recebeu Reginaldo Passos, especialista em Engenharia e Estratégia de Gestão Ocupacional.

Durante a conversa, ele explicou como as atualizações da NR-1 mudaram a forma de as empresas lidarem com segurança e saúde ocupacional. A norma passou a exigir, de forma mais objetiva, a identificação, a avaliação e a prevenção dos chamados riscos psicossociais.

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Em outras palavras, fatores como estresse, assédio, excesso de demandas e clima organizacional ruim deixaram de ser questões secundárias. Agora, eles fazem parte do centro da gestão preventiva.

O que a nova NR-1 exige na prática

Segundo Reginaldo Passos, a atualização da norma representa um avanço importante. Afinal, ela reconhece que a saúde emocional dos trabalhadores impacta diretamente a produtividade, o engajamento e a sustentabilidade dos negócios.

Por isso, as empresas precisam revisar processos internos. Entre as medidas necessárias, estão o mapeamento de riscos, a escuta ativa das equipes e a criação de ações preventivas consistentes.

Ao mesmo tempo, o especialista destacou que muitas organizações ainda resistem às mudanças. Em vários casos, a dificuldade surge por desconhecimento, receio de custos ou falta de preparo técnico.

Ainda assim, ele reforçou que adiar adaptações pode gerar prejuízos maiores no futuro. Isso inclui queda de rendimento, aumento de afastamentos e conflitos internos.

O papel da liderança na construção de ambientes saudáveis

Outro ponto central da entrevista foi o papel dos gestores. De acordo com Reginaldo, líderes preparados ajudam a criar ambientes mais seguros, produtivos e equilibrados.

Nesse sentido, a liderança precisa agir com responsabilidade, empatia e visão estratégica. Mais do que cobrar resultados, o gestor deve observar sinais de sobrecarga e promover relações de trabalho saudáveis.

Além disso, o convidado comentou a possibilidade de ajustes no cronograma de implementação da norma. No entanto, ele alertou que isso não diminui a relevância do tema.

Em um cenário de mudanças rápidas e pressão constante, cuidar da saúde mental deixou de ser diferencial. Hoje, essa prática representa uma necessidade real para empresas que desejam crescer de forma humana e sustentável.

Com base em informações cedidas por Reginaldo Passos.