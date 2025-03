Gedson Brandão apoia Ricardo Ferraço, se for candidato de Casagrande

O prefeito reeleito de Iconha, no Sul do Espírito Santo, Gedson Brandão Paulino (Republicanos), afirmou que seguirá a escolha do governador Renato Casagrande (PSB) na sucessão estadual. “Se Ricardo for o candidato de Casagrande, será o meu também”, declarou ele durante entrevista ao programa “Jogo Aberto”, transmitido pelo jornal AQUINOTICIAS.COM, em Cachoeiro de Itapemirim, na terça-feira (18).

Balanço dos serviços

No bate-papo, Gedson fez um balanço dos últimos quatro anos à frente da prefeitura, reconhecendo desafios e apontando melhorias para o novo mandato. Ele destacou a parceria com o vice-prefeito Fernando Volponi e a atuação no Consórcio Público da Região Polo Sul (CIM POLO SUL), do qual é presidente.

Entre os temas abordados, Gedson comentou o impasse com a empresa Avante, responsável pela manutenção do SAMU na região. Após a rescisão do contrato, o consórcio assumiu a administração direta do serviço. O prefeito garantiu que os profissionais desligados estão recebendo os valores pendentes, que haviam ficado sob a responsabilidade da antiga prestadora.

Na esfera política, Gedson, que pertence ao Republicanos – partido do prefeito de Vitória e possível candidato ao governo, Lorenzo Pazolini –, reforçou sua fidelidade a Casagrande. Ele afirmou que, priorizará a continuidade do trabalho no Estado.

Experiência

Com experiência de três mandatos como vereador e no segundo como prefeito, Gedson defendeu ainda a necessidade de pacificação política e equilíbrio entre os poderes. O prefeito já foi afiliado ao PT e MDB antes de se filiar ao Progressistas.

