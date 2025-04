O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) deu um passo significativo na inovação médica ao disponibilizar 150 cirurgias robóticas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). As primeiras intervenções utilizando a tecnologia aconteceram nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2024, marcando um avanço no atendimento hospitalar da região. Hospital Evangélico inova ao disponibilizar 150 cirurgias robóticas

Robô Versius

De acordo com o superintendente do HECI, Wagner Medeiros Junior, os procedimentos realizados com o auxílio do robô Versius abrangem diversas especialidades, incluindo cirurgias do aparelho digestivo, bariátricas, coloproctológicas, ginecológicas, urológicas e de endometriose.

O equipamento, que representa o que há de mais moderno na área da saúde, já está presente nos principais hospitais de 30 países e vem ganhando espaço no Brasil. O HECI se destaca como o primeiro hospital fora da capital capixaba a oferecer esse tipo de cirurgia, garantindo mais precisão, segurança e recuperação mais rápida para os pacientes.

