Juntos: programa da Unimed Sul Capixaba acompanha a saúde de forma integrada

Quem precisa consultar diferentes especialistas, realizar exames frequentes ou continuar o tratamento após uma internação pode enfrentar dificuldades para organizar os cuidados com a própria saúde. Afinal, nem sempre é fácil conectar informações, compreender as orientações e saber qual serviço procurar em cada situação.

Para facilitar esse percurso, a Unimed Sul Capixaba desenvolveu o Juntos, um modelo de coordenação e navegação do cuidado que acompanha o beneficiário de acordo com suas necessidades. A proposta busca integrar diferentes etapas da assistência, com orientação individualizada e acompanhamento contínuo.

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Como funciona o modelo Juntos da Unimed Sul Capixaba?

O Juntos organiza o cuidado a partir da trajetória de saúde de cada pessoa, em vez de considerar apenas consultas, exames ou doenças isoladas. Dessa forma, o modelo busca conectar profissionais, serviços e informações para oferecer um acompanhamento mais organizado.

A iniciativa considera tanto as condições clínicas quanto as necessidades identificadas durante o atendimento. Assim, duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem receber acompanhamentos diferentes, conforme seus riscos, histórico de saúde e necessidade de assistência.

O modelo também não atende exclusivamente pessoas com doenças crônicas. Embora esse grupo demande atenção frequente, outros beneficiários podem precisar de apoio para organizar consultas, acompanhar tratamentos ou dar continuidade aos cuidados depois de uma internação.

Quem pode se beneficiar do acompanhamento?

Pessoas com diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, problemas respiratórios e renais estão entre os possíveis públicos prioritários. O acompanhamento também pode contemplar pessoas com obesidade, dor crônica, condições relacionadas à saúde mental e outras necessidades complexas.

Além disso, quem passa por vários especialistas, realiza exames recorrentes ou procura frequentemente o pronto-socorro pode precisar de maior coordenação assistencial.

Nessas situações, cada atendimento pode resolver uma questão específica, mas a falta de integração dificulta a continuidade do cuidado. Por isso, o Juntos procura conectar as diferentes etapas da assistência.

Qual é o papel do enfermeiro navegador?

Um dos principais diferenciais do modelo é a atuação do enfermeiro navegador, profissional que acompanha o beneficiário e ajuda a organizar sua jornada de saúde.

Esse profissional funciona como uma referência para orientar o paciente, esclarecer dúvidas sobre o percurso assistencial e facilitar a comunicação com os serviços da rede. No entanto, ele não substitui o médico nem os demais profissionais responsáveis pelo tratamento.

O enfermeiro navegador também acompanha mudanças nas necessidades de saúde, identifica situações que exigem atenção e contribui para a continuidade da assistência.

Dessa maneira, o beneficiário conta com apoio para compreender as orientações recebidas e encontrar o caminho mais adequado dentro da rede de atendimento.

Como o Juntos organiza o plano de cuidado?

O acompanhamento começa com a análise das necessidades de saúde do beneficiário. A partir dessas informações, a equipe estabelece um plano individualizado, considerando o histórico clínico, os riscos, a complexidade do caso e a utilização dos serviços.

A frequência dos contatos também varia conforme cada situação. Algumas pessoas precisam de monitoramento mais próximo, enquanto outras podem receber acompanhamento em intervalos maiores.

Além disso, a equipe pode atuar em momentos importantes, como a alta hospitalar. Nessa fase, o paciente pode precisar de orientações sobre medicamentos, exames, consultas de retorno e reabilitação.

O apoio ajuda a conectar o atendimento hospitalar aos cuidados seguintes, favorecendo a continuidade do tratamento.

O Juntos é apenas um serviço de telemonitoramento?

Não. O contato remoto pode fazer parte do acompanhamento, mas representa apenas uma das ferramentas disponíveis.

O Juntos é um modelo mais amplo, que combina a identificação das necessidades de saúde, o planejamento individualizado e a navegação do cuidado. Seu objetivo é ajudar o beneficiário a compreender e percorrer as diferentes etapas da assistência.

Com essa abordagem, a Unimed Sul Capixaba busca oferecer um cuidado mais próximo, integrado e adequado às necessidades de cada pessoa.

A proposta também favorece a organização dos serviços de saúde e a utilização mais adequada dos recursos assistenciais. O foco, porém, vai além da gestão: está em acompanhar o beneficiário ao longo de sua trajetória, com mais continuidade, orientação e segurança.