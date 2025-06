O impacto da fonoaudiologia na amamentação

No episódio de hoje do Viva Vida, recebemos a Dra. Lorena Simão, fonoaudióloga especializada em bebês e laserterapeuta, já transformou a jornada da amamentação de mais de 1.700 famílias com sua abordagem cuidadosa e inovadora. Com inovações, a fonoaudiologia coopera para amamentação se tornar um momento suave e amoroso.

Com uma visão integrada da saúde materno-infantil, Dra. Lorena compartilha como a fonoaudiologia pode ser uma grande aliada no sucesso da amamentação, desde o pré-natal até o pós-parto. Ela explica como uma avaliação pode identificar e prevenir dificuldades que comprometeriam a amamentação. Dados como a pega incorreta, dor ao amamentar e até alterações funcionais orais no bebê prejudicam mãe e filho.

Além disso, a Dra. Lorena destaca a importância de um acompanhamento para promover o vínculo entre mãe e bebê, tornando esse momento mais tranquilo, prazeroso e saudável para ambos.

Em sua prática, ela também utiliza técnicas avançadas, como a laserterapia, que auxilia na melhora da pega e no alívio de desconfortos, proporcionando uma experiência de amamentação mais confortável e eficaz.

Não perca este episódio repleto de informações valiosas e dicas práticas para superar os desafios da amamentação com segurança, confiança e acolhimento.