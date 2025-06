O prazer é seu: entenda mais sobre dor, libido e orgasmo

Muitas mulheres ainda sofrem em silêncio com dores durante o sexo, baixa libido ou dificuldade para atingir o orgasmo. No entanto, esses sintomas não precisam fazer parte da rotina. É essencial entender que prazer e saúde íntima caminham juntos — e ignorar sinais do corpo, a consciência corporal, pode afetar sua autoestima, seus relacionamentos e sua qualidade de vida.

No episódio de hoje do Podcast Viva Vida, a ginecologista Dra. Jacira Sobreira e a fisioterapeuta pélvica Dra. Ariany Fernandes explicam, de forma clara e direta, como a dor pode sinalizar disfunções físicas ou emocionais. Elas também revelam como a libido depende de fatores hormonais, psicológicos e muito da consciência corporal.

Além disso, discutimos a importância de identificar causas de dores como a endometriose, vaginismo e infecções recorrentes, bem como os tratamentos modernos disponíveis. A Dra. Ariany destaca o papel da fisioterapia pélvica para restaurar o prazer, melhorar a função sexual e fortalecer a conexão com o próprio corpo.

Rompendo paradigmas e tabus, as duas especialistas buscam oferecer aos seus pacienes mais qualidade de vida e segurança.

Com dados e exemplos reais, este episódio é um convite para você repensar o que entende por prazer e buscar ajuda especializada. Afinal, sentir prazer é um direito — e cuidar da sua saúde íntima é um ato de autocuidado.