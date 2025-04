Viva Vida – a verdade sobre cannabis na Medicina: cura ou ilusão?

No episódio do Podcast Viva Vida de hoje, 17 de abril, dois especialistas explicam, com base científica e linguagem acessível, tudo o que você precisa saber sobre o uso medicinal do canabidiol (CBD), um dos 80 produtos químicos da cannabis denominados canabinoides, Ele será cura ou ilusão na Medicina?

Quem são os convidados?

A conversa recebe o Dr. Davi Légora, neurologista com título pela ABN, referência em demências, Parkinson e terapias com cannabis. Ao lado dele, a Dra. Jacira Sobreira, com formação internacional pela Universidade Hebraica de Jerusalém, contribui com sua visão ampla e atualizada sobre os usos do CBD.

Como o canabidiol atua no corpo?

Você entenderá, dessa forma, como o CBD interage com o organismo por meio do sistema endocanabinoide. Além disso, os médicos explicam como ele auxilia no controle da dor, ansiedade, insônia e distúrbios neurológicos, sem causar dependência.

Quais perguntas o episódio responde?

Como o canabidiol age no cérebro e no corpo?

Quem realmente pode se beneficiar do tratamento?

Quais são os riscos, verdades e limites sobre a cannabis medicinal?

O que você vai descobrir sobre canabidiol

O episódio, assim, mergulha nos efeitos terapêuticos do CBD em condições como: dores crônicas; transtornos de saúde mental; doenças neurodegenerativas; cuidados paliativos e questões ligadas à saúde da mulher.

Se você busca informação confiável, clara e atualizada sobre CBD, dê o play e tire suas dúvidas. Além disso, compartilhe com quem precisa conhecer os benefícios do canabidiol na prática médica.