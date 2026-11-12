Anvisa determina apreensão de suplementos vendidos na internet

A Anvisa determinou a apreensão de suplementos alimentares comercializados irregularmente no Brasil. A medida também proíbe a fabricação, a venda, a distribuição, a divulgação e o uso dos produtos.

A decisão envolve suplementos sem regularização sanitária, produtos com alegações de saúde não autorizadas e itens que os próprios fabricantes afirmam não reconhecer.

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As determinações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em 10 de novembro de 2026. Entre os produtos citados estão suplementos das marcas W Nutry, Muuh Magic, Essencial Nutrition e Vittacaps.

Quais suplementos a Anvisa mandou apreender?

A resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece restrições para diferentes produtos. Além disso, algumas medidas atingem todos os lotes de determinadas marcas.

Confira quais suplementos entram na determinação.

Produtos da W Nutry

A Anvisa proibiu a fabricação, a comercialização, a distribuição, a divulgação e o uso dos suplementos produzidos pela empresa W Nutry Ltda.

Segundo a agência, os produtos não apresentam notificações ou registros sanitários junto ao órgão.

Por isso, a empresa não pode continuar fabricando ou comercializando esses suplementos.

Colostro bovino em pó Muuh Magic

A determinação também alcança todos os lotes do suplemento de colostro bovino em pó da marca Muuh Magic, fabricado pela Hupper Nutrition Ltda.

Além da ausência de notificação sanitária, a Anvisa identificou irregularidades na divulgação comercial do produto.

Segundo a agência, os anúncios apresentavam alegações terapêuticas, funcionais e de saúde sem autorização.

Entre as promessas identificadas estavam:

Prevenção do diabetes e de doenças crônicas;

Tratamento de ansiedade e estresse;

Melhora da saúde cardiovascular e cerebral;

Fortalecimento da imunidade;

Melhora da digestão.

A Anvisa proibiu a fabricação, a venda, a distribuição, a divulgação e o uso do suplemento.

Kit 3 Ômega Core, da Essencial Nutrition

Outro produto atingido pela medida é o Kit 3 Ômega Core, da marca Essencial Nutrition.

A determinação envolve especificamente o lote L75F0001, com 60 cápsulas e validade até abril de 2027.

Segundo a Anvisa, a própria INP Indústria de Alimentos Ltda., responsável pela marca, informou que não reconhece o produto.

A agência também identificou a comercialização desse lote no Mercado Livre, pela loja Luciano Elias Cardoso da Silva, conhecida como Megha Utilidades.

Diante disso, a Anvisa determinou a apreensão e proibiu a fabricação, a venda, a distribuição, a divulgação e o uso do lote.

Suplementos da marca Vittacaps

A resolução também determina a apreensão de todos os suplementos alimentares da marca Vittacaps.

A medida inclui os produtos 6 Magnésios + B12 e Femme Power, anunciados e comercializados na plataforma Shopee.

Segundo a Anvisa, a Enkaps Indústria de Terceirização Ltda., indicada nos rótulos como fabricante, informou que não reconhece nenhum suplemento da marca.

Por esse motivo, a agência determinou a apreensão dos produtos e proibiu sua comercialização e utilização.

O que fazer se você comprou algum desses suplementos?

Quem comprou algum dos produtos citados deve verificar a marca, a apresentação e, no caso do Ômega Core, o número do lote.

Além disso, a determinação da Anvisa proíbe o uso dos suplementos alcançados pelas medidas.

Confira os principais cuidados:

Não utilize os produtos incluídos na determinação;

Verifique o lote e a validade na embalagem;

Confira as informações nos canais oficiais da Anvisa;

Procure orientação sobre como proceder caso tenha adquirido algum desses suplementos.

A agência reforça, com essas medidas, a importância da regularização sanitária e do controle das informações divulgadas pelos fabricantes e vendedores.