Creatina ajuda a preservar músculos mesmo sem treinar? Confira
Estudo com adultos sedentários encontrou aumento de massa muscular e força após 12 semanas de suplementação com creatina.
A creatina costuma aparecer associada à musculação e ao desempenho esportivo. Porém, um estudo recente encontrou resultados também entre adultos sedentários.
A pesquisa avaliou 64 pessoas entre 45 e 65 anos durante 12 semanas. Os resultados sugerem que a suplementação pode ajudar a preservar ou aumentar a massa muscular mesmo sem exercícios.
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O efeito merece atenção especialmente com o avanço da idade. Nesse período, a manutenção da massa muscular ganha importância para a força e a capacidade funcional.
Ainda assim, os pesquisadores consideram os resultados preliminares. Portanto, eles não significam que a creatina substitua a atividade física ou uma alimentação adequada.
Creatina funciona mesmo para quem não treina?
O estudo encontrou aumento de massa muscular magra e força entre participantes sedentários que utilizaram creatina.
Dos 64 voluntários, 26 não adotaram mudanças na alimentação nem passaram a praticar exercícios durante a pesquisa. Nesse grupo, quem consumiu creatina apresentou melhores resultados.
Os participantes receberam 10 gramas do suplemento diariamente durante 12 semanas. Parte deles recebeu placebo para permitir a comparação.
Os testes avaliaram, entre outros aspectos, a força em exercícios como supino e leg press. Os pesquisadores também analisaram a composição corporal.
O que mudou entre quem também fez exercícios?
Os resultados foram mais expressivos entre os participantes que combinaram a suplementação com mudanças na alimentação e exercícios físicos.
Nesse grupo, a pesquisa identificou maior redução da porcentagem de gordura corporal. Também houve aumento da força e da resistência muscular.
A comparação reforça que a creatina não elimina a importância do exercício. Na pesquisa, a combinação das estratégias apresentou resultados mais amplos.
Creatina ajuda a perder gordura?
Não diretamente. A creatina não funciona como um suplemento para queimar gordura corporal.
O estudo encontrou redução da porcentagem de gordura principalmente entre os participantes que também adotaram dieta e exercícios.
Já entre os sedentários que tomaram apenas creatina, o principal destaque ficou para o aumento da massa muscular magra e da força.
Por isso, interpretar a creatina como um produto para emagrecimento pode levar a uma conclusão diferente dos resultados apresentados pela pesquisa.
Estudo também encontrou efeitos na memória
Os pesquisadores observaram ainda possíveis mudanças na função cognitiva e em testes de memória entre os grupos que receberam creatina.
Entretanto, o próprio estudo classifica esses resultados como exploratórios. Isso significa que eles ainda precisam de pesquisas específicas para confirmar esse possível efeito.
A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade Texas A&M, nos Estados Unidos. O trabalho saiu em agosto no Journal of the International Society of Sports Nutrition.
O que os resultados significam na prática?
A pesquisa acrescenta evidências sobre o possível papel da creatina na manutenção da massa muscular em adultos de meia-idade.
No entanto, o número de participantes foi pequeno e o acompanhamento durou apenas 12 semanas. Por isso, os resultados não permitem concluir que todas as pessoas sedentárias terão os mesmos efeitos.
Além disso, o estudo avaliou uma dose específica, de 10 gramas por dia. Isso não significa que essa quantidade seja adequada para qualquer pessoa.
Assim, quem considera usar creatina deve avaliar a necessidade individual com um profissional de saúde. O suplemento não substitui exercícios, alimentação equilibrada ou acompanhamento quando necessário.
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