Nutrição hospitalar apoia crianças com câncer e fortalece tratamento

No prato de uma criança em tratamento oncológico existe muito mais que comida: existe carinho, cuidado e esperança. A nutrição hospitalar desempenha papel tão importante quanto os medicamentos, pois ajuda a reduzir complicações, devolver energia e melhorar a resposta terapêutica. No Dia do Nutricionista, celebrado em 31 de agosto, a Secretaria da Saúde (Sesa) reforça o trabalho desses profissionais que transformam cada refeição em parte essencial da recuperação.

Para garantir bons resultados, a alimentação deve incluir todos os grupos alimentares, como proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais. Além disso, a hidratação também exerce papel fundamental. Em pacientes pediátricos com câncer, a nutrição adequada fortalece o organismo, melhora a resposta a quimioterapia, radioterapia e cirurgias, além de reduzir efeitos colaterais. O nutricionista, portanto, assegura que cada criança receba a dieta ideal para enfrentar os desafios da doença e crescer de forma saudável.

Desafios no tratamento oncológico infantil

A nutricionista clínica Elaine Maria Christ, que atua na Onco-Hematologia do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Hinsg), explica que alterações no paladar, perda de apetite, náuseas e problemas gastrointestinais estão entre os efeitos mais comuns. Esses fatores podem levar à perda de peso e até à desnutrição. Por isso, o profissional adapta textura, consistência e temperatura dos alimentos, fraciona refeições e valoriza as preferências alimentares do paciente.

Apoio da família e equipe multiprofissional

Em casa, o vínculo entre nutricionista e família faz diferença. Envolver a criança na escolha dos alimentos, oferecer variedade e permitir sua participação no preparo quando possível aumenta a adesão ao plano alimentar. Segundo a Sesa, o suporte nutricional integra a rede de atenção oncológica, atuando junto a médicos, enfermeiros e psicólogos para garantir qualidade de vida e recuperação.