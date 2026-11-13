Quem tem diabetes precisa cortar açúcar? Médico da Unimed esclarece



Receber o diagnóstico de diabetes costuma trazer dúvidas sobre alimentação. Celebrado em 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes reforça a importância de esclarecer essas questões. Entre as dúvidas mais frequentes está a necessidade de eliminar completamente o açúcar, as frutas, os pães e as massas do cardápio.

Entretanto, controlar a glicose não significa necessariamente excluir todos esses alimentos. O segredo está em observar a quantidade e a qualidade dos carboidratos, além de organizar as refeições conforme as necessidades individuais.

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O diabetes é uma condição caracterizada pelo aumento da glicose no sangue. Isso acontece quando o organismo não produz insulina suficiente ou apresenta dificuldades para utilizar adequadamente esse hormônio.

Segundo Marcos Oliosi Motte, médico da Unimed Sul Capixaba, o diagnóstico não exige restrições alimentares indiscriminadas.

“O diagnóstico não significa que a pessoa precise deixar de consumir todos os alimentos que contêm açúcar ou carboidratos. O mais importante é entender as quantidades, a frequência de consumo e a composição das refeições, considerando as necessidades de cada paciente”, explica.

Quem tem diabetes precisa cortar todos os carboidratos?

Não. Os carboidratos são nutrientes que fornecem energia ao organismo e incluem açúcares, amidos e fibras.

Eles estão presentes em alimentos comuns, como arroz, pães, massas, batatas, mandioca, frutas, leite e feijão.

Entretanto, a quantidade consumida e a composição das refeições influenciam diretamente a glicemia. Por isso, pessoas com diabetes precisam prestar atenção tanto às porções quanto à qualidade dos alimentos.

Alimentos ricos em fibras, como verduras, legumes, grãos e cereais integrais, favorecem uma absorção mais gradual da glicose.

Além disso, combinar carboidratos com proteínas e outros nutrientes ajuda a compor refeições equilibradas. Arroz, feijão, legumes e uma fonte de proteína, por exemplo, podem integrar o cardápio.

Quem tem diabetes pode comer frutas?

Sim. Frutas fazem parte de uma alimentação equilibrada e fornecem fibras, vitaminas e minerais importantes para a saúde.

Maçã, pera, laranja, mamão, banana e melancia são algumas das opções que podem integrar o cardápio.

Entretanto, a quantidade precisa considerar as necessidades de cada pessoa e seu plano alimentar.

A preferência deve ser pelo consumo da fruta inteira, em vez de sucos. Isso porque o preparo pode reduzir a quantidade de fibras e concentrar o açúcar de várias frutas em uma única porção.

Portanto, não existe uma lista universal de frutas proibidas para quem tem diabetes.

Pessoas com diabetes podem comer doces e usar adoçantes?

O consumo de doces exige atenção à quantidade e à frequência, mas não significa necessariamente eliminar todas as sobremesas.

A possibilidade de incluí-las depende do controle da glicemia, dos medicamentos utilizados e das características individuais.

Além disso, os adoçantes podem substituir o açúcar em algumas preparações. Entretanto, seu uso não é obrigatório nem dispensa cuidados com a alimentação.

Outro ponto importante envolve os produtos identificados como zero açúcar. Essa informação não significa que o alimento esteja livre de carboidratos ou calorias.

“É comum que as pessoas procurem produtos com a indicação de zero açúcar acreditando que podem consumi-los sem preocupação. Mas é preciso olhar a composição completa do alimento”, alerta Marcos Oliosi Motte.

Segundo o médico, alguns produtos continuam contendo carboidratos e podem influenciar a glicemia, mesmo sem açúcar adicionado.

Como organizar a alimentação para controlar a glicose?

O planejamento alimentar deve priorizar alimentos naturais ou minimamente processados. Além disso, algumas mudanças ajudam a melhorar a qualidade das refeições:

Priorizar verduras, legumes e frutas inteiras;

Incluir feijão e outros grãos na alimentação;

Preferir cereais integrais;

Reduzir bebidas açucaradas;

Evitar o consumo frequente de ultraprocessados;

Observar as porções de carboidratos;

Distribuir as refeições conforme a orientação profissional.

Além disso, distribuir os carboidratos ao longo do dia pode ajudar no controle da glicemia. Assim, a pessoa evita concentrar grandes quantidades desses nutrientes em uma única refeição.

Esse cuidado merece atenção especial para quem utiliza insulina ou determinados medicamentos. Afinal, mudanças na alimentação podem alterar os níveis de glicose e aumentar o risco de hipoglicemia, quando o açúcar no sangue fica abaixo do normal.

Por que o acompanhamento nutricional e médico é importante?

Cada pessoa apresenta necessidades diferentes. Por isso, a alimentação precisa considerar idade, peso, rotina, medicamentos e outras condições de saúde.

O acompanhamento individualizado ajuda a estabelecer porções adequadas e evitar restrições desnecessárias.

“A alimentação precisa considerar a idade, o peso, a rotina, os medicamentos utilizados e outras condições de saúde”, orienta Marcos Oliosi Motte.

O médico também ressalta a importância de manter uma relação equilibrada com a comida durante o tratamento.

Celebrado em 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes reforça a importância da informação e dos cuidados contínuos.

Portanto, mais do que cortar alimentos, controlar o diabetes exige escolhas conscientes, acompanhamento profissional e hábitos que possam ser mantidos no dia a dia.