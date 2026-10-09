Síndrome do coração partido: como o estresse pode afetar o coração

Uma emoção intensa pode provocar reações físicas importantes, mas você sabia que, em situações incomuns, o estresse também pode afetar temporariamente o funcionamento do coração? Conhecida como síndrome do coração partido, a cardiomiopatia de Takotsubo é uma condição que pode surgir após um episódio de forte tensão emocional ou física.

Apesar do nome popular, o coração não se parte literalmente. A expressão está relacionada à possibilidade de acontecimentos marcantes antecederem o problema. Embora muitas pessoas se recuperem, a síndrome pode provocar complicações e exige avaliação médica.

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O que é a síndrome do coração partido?

A síndrome do coração partido, também chamada de cardiomiopatia de Takotsubo, é uma alteração temporária na capacidade de o coração bombear sangue. Ela pode ocorrer após situações de estresse intenso, como uma perda significativa, um susto ou uma doença física grave.

Nessa condição, uma parte do músculo cardíaco enfraquece temporariamente. Como consequência, o coração pode apresentar dificuldade para bombear o sangue de maneira eficiente.

A síndrome pode provocar sintomas semelhantes aos de um infarto, o que torna a avaliação médica indispensável. Apesar das semelhanças, as duas condições têm mecanismos diferentes e precisam de investigação específica.

Como o estresse pode afetar o coração?

Os pesquisadores ainda investigam os mecanismos envolvidos na síndrome de Takotsubo. Uma das hipóteses considera a participação das catecolaminas, substâncias liberadas pelo organismo durante uma resposta intensa ao estresse.

Entre elas estão a adrenalina e a noradrenalina, que influenciam a frequência cardíaca e a pressão arterial. Em determinadas circunstâncias, essa resposta pode contribuir para alterações temporárias no funcionamento do músculo cardíaco.

No entanto, sentir raiva, passar por uma discussão ou enfrentar um dia difícil não significa que uma pessoa desenvolverá a síndrome. Trata-se de uma condição incomum, cuja ocorrência depende de fatores ainda não totalmente esclarecidos.

Além disso, o problema não está relacionado apenas a emoções. Situações de estresse físico, como infecções graves, cirurgias e outras doenças, também podem anteceder o quadro.

Quais são os sintomas da síndrome do coração partido?

Os sinais podem aparecer de forma repentina e se assemelhar aos de um infarto. Entre os principais sintomas estão:

Dor ou pressão no peito;

Falta de ar;

Palpitações;

Tontura ou sensação de desmaio;

Desmaio.

A intensidade dos sintomas pode variar. Por isso, não é seguro atribuir uma dor no peito ou uma dificuldade para respirar apenas à ansiedade ou ao estresse emocional.

Diante de dor no peito, falta de ar intensa ou desmaio, procure atendimento de emergência imediatamente. Esses sintomas podem indicar diferentes problemas cardiovasculares que precisam de avaliação rápida.

Como os médicos identificam a síndrome?

O diagnóstico exige avaliação clínica e exames que ajudem a diferenciar a cardiomiopatia de Takotsubo de outras condições, especialmente do infarto.

Entre os recursos utilizados estão o eletrocardiograma, os exames de sangue que avaliam sinais de lesão cardíaca e os exames de imagem, como o ecocardiograma. Em alguns casos, a equipe médica também solicita outros procedimentos para esclarecer a causa dos sintomas.

Não existe um único sinal que confirme a síndrome sem investigação. Por isso, a avaliação considera o conjunto de informações clínicas e os resultados dos exames.

A síndrome do coração partido tem tratamento?

Em muitos casos, a função cardíaca melhora ao longo de dias ou semanas. Entretanto, o tempo de recuperação varia, e algumas pessoas podem apresentar complicações que exigem cuidados hospitalares.

O tratamento depende da condição clínica e pode incluir medicamentos, monitoramento e acompanhamento cardiológico. A equipe de saúde define as medidas necessárias conforme a evolução de cada paciente.

Portanto, reconhecer os sintomas e procurar atendimento rapidamente são atitudes importantes. Embora o estresse possa participar do desencadeamento da síndrome, somente uma avaliação médica pode esclarecer a origem dos sinais e orientar o tratamento adequado.