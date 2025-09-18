Você acredita que refrigerante zero é saudável? Será?

O refrigerante zero açúcar costuma aparecer como uma alternativa “mais leve” para quem deseja reduzir calorias. No entanto, especialistas alertam que a ausência de açúcar não transforma a bebida em saudável. De acordo com nutricionistas, o produto continua sendo um ultraprocessado com riscos escondidos. Apesar de não engordar diretamente, ele também não nutre e nem fortalece o organismo.

A ilusão de “não fazer mal” sustenta o consumo frequente, mas o corpo não recebe benefícios reais. Ao contrário, ele pode sofrer impactos silenciosos com o tempo. Segundo especialistas, beber refrigerante zero pode aumentar a vontade de consumir doces, prejudicar a flora intestinal e contribuir para a erosão dentária. Assim, a bebida não deve ser vista como solução saudável para substituir o refrigerante tradicional.

O que escolher no lugar do refrigerante zero?

De acordo com os nutricionistas, priorizar bebidas naturais é o caminho mais seguro para o bem-estar. Água, chás sem açúcar e sucos caseiros oferecem hidratação, antioxidantes e nutrientes sem sobrecarregar o corpo com aditivos artificiais. Além disso, essas opções reforçam o equilíbrio do organismo e apoiam a saúde a longo prazo.

Riscos do consumo frequente

Mesmo sem calorias, o refrigerante zero permanece classificado como ultraprocessado. Por isso, o consumo deve ser eventual. Quando ingerido de forma contínua, ele pode prejudicar a saúde intestinal e aumentar a vulnerabilidade do organismo. A longo prazo, ele não contribui em nada para o bem-estar. A moderação ajuda, mas a prioridade deve estar sempre em escolhas naturais e nutritivas.