31 leituristas para apoiar serviços de água e esgoto

Nesta quinta-feira, 20 de julho, é comemorado o Dia do Leiturista. Profissionais fundamentais para a prestação dos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, eles são responsáveis pela medição do consumo e entrega simultânea das faturas, fiscalização das ligações, suspensão do abastecimento de água e religação do serviço, e também pela troca de hidrômetros e realização de vistorias técnicas. Na operação da BRK na cidade, o grupo é formado por 31 leituristas, conhecidos como agentes comerciais.

Segundo Roberland Fabre de Mello, gerente comercial da BRK em Cachoeiro, os leituristas visitam, juntos, cerca de 300 imóveis por dia. “Todos os nossos profissionais são treinados antes de iniciarem na função. Eles passam por um processo de integração e recebem as instruções necessárias para as atividades em campo. É uma função importante para nós, exatamente por estar em contato direto com o cliente, e que exige características como boa comunicação, bom humor, proatividade, cordialidade, organização, força de vontade e empatia”, afirma Roberland.

Douglas Ferreira está na concessionária há 13 anos e há 4 anos atua como leiturista. Ao percorrer uma média de 15 bairros por dia, ele afirma que a função é marcada por desafios. “Um deles é a questão do próprio deslocamento, que precisa acontecer mesmo em período de chuvas ou em dias de muito calor. Há ainda o fato de termos de lidar com vários cães soltos nas ruas”, comenta.

Para ser um bom leiturista, na sua opinião, é preciso ter disposição para longas caminhadas e uma boa comunicação para esclarecer dúvidas dos clientes. “Além disso, precisamos estar atentos às inovações tecnológicas na profissão, e ter organização e planejamento”, destaca o leiturista.

Dentre as situações que já viveu nesses anos de profissão, uma em especial o marcou. “Estávamos no carro da empresa, quando, de repente, um funcionário gritou para parar o carro. Identificamos uma criança de dois anos que saiu correndo de uma residência e foi para o meio da rua. A mãe não havia percebido. Salvamos a criança antes que uma tragédia acontecesse e a mãe ficou muito grata com a equipe”, lembra Douglas.