Abertas inscrições para Formação em Cultura no Espírito Santo

A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa (Ales) realizará o 1° Encontro de Formação em Cultura da Ales, no dia 4 de agosto. Agentes culturais, representantes do terceiro setor, gestores públicos municipais e empresas ligadas à área cultural já podem se inscrever por meio de formulário on-line. As inscrições vão até 31 de julho e as vagas estão sujeitas à lotação máxima. O evento tem o apoio da agência 707 Soluções.

De acordo com informações da Comissão de Cultura da Assembleia, o link com o formulário de inscrição já foi encaminhado para todas as Secretarias Municipais de Cultura do estado, que estão dando suporte para que os fazedores de cultura locais possam realizar suas inscrições.

O encontro durará o dia todo, com palestras, principalmente, sobre as leis federais e estaduais de incentivo e fomento à cultura, entre elas a Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022) e a Lei Aldir Blanc 2 (Lei 14.399/2022). Também serão abordados os mecanismos de acesso ao Fundo de Cultura do Estado (Funcultura) e sobre a captação de recursos privados para a execução de projetos.

Fomento

Durante o evento, os participantes poderão conhecer o passo a passo, por exemplo, da Lei Paulo Gustavo. A lei viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do país, de acordo com informações do site do Ministério da Cultura, com o aporte de R$ 3,8 bilhões para a execução de ações e projetos em todo o território nacional.

Já a Lei Aldir Blanc 2 deriva da Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020) , que foi criada em 2020 como medida emergencial para o setor cultural durante a pandemia de Covid-19. A Lei Aldir Blanc 2, de 2022, foi a transformação da lei anterior em uma política permanente de fomento à cultura, com o aporte de R$ 3 bilhões por ano entre 2023 e 2027.

A programação do encontro também contará com apresentações culturais, exposição de arte, graffiti e coquetel.

Confira a programação completa:

Credenciamento dos participantes

10h – Abertura oficial do evento, com a presença de autoridades

10h30 – Investimentos na cultura: Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc 2

11h30 – Espaço aberto com participação do público, perguntas e dúvidas sobre o tema

12h – Intervalo para almoço

13h – Cases de projetos culturais sobre acesso aos mecanismos do Funcultura, das leis de incentivo federal, estadual e captação privada

14h20 – Passo a passo da Lei Paulo Gustavo

15h20 – Espaço para perguntas e debate – Avanços dos patrocínios de projetos culturais no estado

16h50 – Espaço para perguntas e debate

17h30 – Encerramento oficial do evento

Atividades durante o encontro:

Apresentações culturais, exposição de arte, graffiti e coquetel de networking.

Serviço

1º Encontro de Formação em Cultura da Ales

Data: 4 de agosto

Horário: 10h às 17h30

Local: Auditório Augusto Ruschi (Ales)