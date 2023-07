Ação educativa marca dias do motorista e do motociclista em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro realizou ação educativa, no centro da cidade, para marcar a passagem do Dia do Motorista, nesta terça-feira (25).

Equipes do setor de Educação Cidadã e Trânsito estiveram nos principais semáforos, onde há maior movimentação no tráfego, distribuindo panfletos com instruções para um trânsito mais seguro aos motoristas.

A ação faz parte uma campanha de conscientização para promover a paz no trânsito, que compõe o calendário de atividades da Semseg. Ela será realizada novamente, nesta quinta-feira (27), em comemoração ao Dia do Motociclista.

O principal objetivo é contribuir para redução dos acidentes e aumento da prudência e do respeito no trânsito.

“As ações educativas são fundamentais na formação de uma cultura de paz e civilidade no trânsito. É sempre importante e oportuno aproveitar essas datas comemorativas associadas ao tema para reforçarmos o compromisso que todos precisam assumir em prol de um trânsito mais seguro”, salienta o vice-prefeito e secretário de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa.

Confira dicas para um trânsito mais seguro

Motociclistas: Sempre usem capacetes e equipamentos de segurança (luvas, jaquetas, botas e calças. Opte por materiais de maior resistência); transite com faróis acessos; use a faixa de tráfego e, caso seja um motoboy, faça um curso regulamentado pelo Conselho nacional de Trânsito (Contran), além disso, a moto deverá ter os dispositivos de segurança exigidos para essa atividade.

Motoristas: Esteja sempre com a Carteira de Habilitação e o documento do veículo regularizados; crianças menores de dez anos têm de estar no banco traseiro, com equipamento adequado; mantenha o veículo em boas condições; respeite a velocidade média permitida e sempre utilize o cinto de segurança.