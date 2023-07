Motociclista morre após grave acidente em rodovia de Piúma

Um grave acidente entre uma moto e um caminhão de guincho na noite do último sábado (22), resultou na morte do motociclista. A colisão ocorreu por volta das 21h, na Rodovia Jorge Feres, próximo à entrada do bairro Céu Azul, em Piúma.

De acordo com informações da Polícia Militar, chovia no momento do acidente. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

A dinâmica do acidente não foi esclarecida pela PM. A Polícia Civil do município vai apurar as causas. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.