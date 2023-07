Ações da PM resultam em apreensão de arma de fogo e entorpecentes no ES

Na última quinta-feira (20), as ações dos militares do 6º BPM resultaram na apreensão de uma arma de fogo, entorpecentes e uma granada.

No bairro Novo Horizonte, na Serra, militares obtiveram êxito em apreender 64 pedras de crack, 25 buchas de maconha e 70 pinos de cocaína. O material foi abandonado por suspeitos logo que observaram a aproximação da viatura que realizava patrulhamento na região.

Em Jardim Limoeiro, foi repassado aos militares de serviço que suspeitos teriam escondido entorpecentes em determinada mata. Com essas informações, as equipes prosseguiram ao local e apreenderam 176 pinos de cocaína, 124 buchas de maconha, 89 pedras de crack, sete unidades de haxixe e dois rádios comunicadores. Não houve detidos.

Já no início da madrugada desta sexta-feira (21), militares que patrulhavam o bairro Serra Dourada II, receberam a informação de que indivíduos envolvidos com o tráfico estariam transportando entorpecentes. Em seguida, as equipes prosseguiram ao local e obtiveram êxito em localizar uma submetralhadora cal.380, um colete balístico, 29 pinos de cocaína, além de 01 granada, que foi detonada no local pelo Esquadrão Antibomba do BME.

Os suspeitos fugiram ao perceberem a aproximação das viaturas. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de plantão do município.