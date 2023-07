Adolescente mata a mãe após ser repreendida por usar roupa curta no ES

Na tarde da última quinta-feira (27), uma jovem de apenas 15 anos, ligou para polícia admitindo ter matado a mãe com várias facadas e escondido o corpo embaixo da cama. Ao todo foram seis perfurações no peito e uma no rosto.

O crime aconteceu em Vila Nova, um bairro de Pancas, no Noroeste do Estado. A jovem também relatou para a Polícia Militar que sua mãe foi até seu quarto por volta das 13h e reclamou de suas roupas. Em seguida, disse que a amava e segurando uma faca tentou esfaqueá-la. A jovem conseguiu pegar a faca da mãe e se defendeu.

A jovem sem saber o que fazer, escondeu o corpo da mãe em baixo da cama, com medo do padrasto perceber o crime, mas em seguida ligou para os militares. Em nota, a Polícia Civil informou que a adolescente foi encaminhada à Delegacia Regional de Colatina e apresentada à Central de Teleflagrantes. Ela foi autuada em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio e apresentada ao Ministério Público.