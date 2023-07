Alunos do ES vão fazer intercâmbio no Chile, Estados Unidos e Canadá

Em cerimônia realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, os 150 alunos do ES participantes do Programa de Intercâmbio Estudantil, da Secretaria da Educação (Sedu), conheceram os países de destino. Ao todo, 150 alunos intercambistas irão estudar três meses no exterior. Os que estudam espanhol nos Centros Estaduais de Idiomas (CEI) irão para o Chile. Já os que estudam inglês, irão aprimorar o aprendizado do idioma nos Estados Unidos ou Canadá.

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou do evento. “Na minha época de escola, não tínhamos tantas oportunidades. Hoje temos a felicidade de acompanhar a seleção de alunos para fazer intercâmbio no exterior. Além de aprender uma nova língua, é uma oportunidade de conhecer novas culturas. Esses jovens vão incentivar amigos e familiares a conhecerem outra língua. Vamos seguir investindo em educação para termos um Estado cada vez mais justo”, disse.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, parabenizou os alunos do ES selecionados e contou um pouco de sua experiência como intercambista. “Eu tive essa oportunidade de estudar em outro país, e saibam, é voltar com uma bagagem de aprendizado e cultura imensurável. Tenho certeza que todos vocês voltarão transformados, para melhor. Estar em outro país, com outra cultura é uma oportunidade única”, disse.

Vitor de Angelo acrescentou: “Vocês vão representar o Espírito Santo por meio de uma política pública do nosso Estado. Aproveitem muito a experiência, que é única, porque alguém a oportunizou, mas ela só se concretiza porque alguém a abraça.”

Neste ano, a Sedu ofertou 150 bolsas de intercâmbio. O programa busca proporcionar aos estudantes a vivência em uma nova cultura ampliando, assim, a visão de mundo. Além disso, o programa visa desenvolver a fluência nas línguas inglesa ou espanhola, aprimorando as habilidades de compreensão, produção oral e escrita por meio de uma imersão direta na língua estrangeira.

Os alunos do ES foram contemplados com bolsas na modalidade Curso Intensivo de Línguas, distribuídas da seguinte forma: 30 bolsas para os Estados Unidos da América, 110 bolsas para o Canadá e 10 bolsas para o Chile. O embarque dos estudantes está previsto para o mês de dezembro de 2023.

A seleção ocorreu em três etapas. A primeira envolveu as inscrições e a entrega de documentação para a análise do rendimento e da frequência dos estudantes. A segunda etapa consistiu na validação das inscrições e na análise da documentação apresentada pelos candidatos. Nessa etapa, foram classificados os estudantes que obtiveram um aproveitamento mínimo de 80% nos cursos de inglês ou espanhol, oferecidos nos CEIs, durante o ano de 2022. Na terceira etapa, os candidatos classificados foram convocados para uma entrevista oral on-line, que avaliou a fluência dos participantes no idioma estrangeiro.

Os intercambistas ficarão hospedados em casas de famílias, cuidadosamente selecionadas, conhecidas como host family, que estão preparadas para receber grupos de alunos a partir do nível básico. As acomodações são escolhidas de forma a proporcionar segurança e fácil acesso às escolas, estando localizadas a até 40 minutos de distância das mesmas por meio de transporte público.

Além da hospedagem, o programa inclui café da manhã e jantar oferecidos pela host family. Dentre os benefícios, o Curso Intensivo de Língua (inglesa ou espanhola) garante aos alunos Seguro Saúde, ajuda de custo mensal no valor de U$400,00, dentre outros.

Depoimentos de alunos do ES que participaram do intercâmbio



Aisha Santana, que foi uma das primeiras intercambistas do programa, e hoje atua como professora de Língua Inglesa, no Colégio Estadual, em Vitória, falou para os estudantes presentes.

“O motivo que me trouxe aqui foi eu ter sido uma das primeiras alunas a participarem do Programa de Intercâmbio da Sedu. Um dos meus sonhos era conhecer o mundo e eu conquistei por meio desse programa. Me proporcionou experiências que eu nunca poderia imaginar. Vocês vão se tornar responsáveis por vocês mesmos, independentes e imaginarem o futuro de vocês. O idioma mudou minha trajetória na educação. Uma boa viagem e uma linda jornada”, relatou Aisha, emocionada.

O estudante Luiz Felype da Silva Nascimento, de Vila Velha, foi um dos selecionados. “Sempre tive facilidade em aprender a língua inglesa. Quando fiquei sabendo sobre os Centros Estaduais de Idiomas, me inscrevi e comecei a estudar. Foi nesse espaço que aprendemos juntos. Viver essa experiência de conhecer outro país era a minha meta. Com muita persistência, fiquei em quinto lugar e conquistei esse espaço para o programa de intercâmbio. Quero fazer minha família, minha escola e meu estado se orgulharem de mim”, disse.

Programa de Intercâmbio Estudantil



O Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu 2023 teve como premissa atender aos objetivos estratégicos da Rede Pública Estadual de Ensino, com especial enfoque na equidade racial e na redução das desigualdades. Para garantir esse cumprimento, o Edital Nº 17/2023 adotou critérios sociais que abrangiam a reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI), bem como a atribuição de pontuação extra para beneficiários do programa Bolsa Família e residentes em bairros atendidos pelo programa Estado Presente em Defesa da Vida. Essas medidas têm como objetivo assegurar uma participação mais igualitária no programa, promovendo a inclusão e valorizando a diversidade em todas as etapas do processo seletivo.