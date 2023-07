Anchieta: mais 7 veículos darão suporte aos programas de saúde

Mais veículos darão suporte aos programas de saúde promovidos no município de Anchieta. É que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu 07 novos automóveis, sendo quatro de cinco lugares, um de sete lugares, uma caminhonete e uma ambulância.

Dos sete veículos comprados pela Prefeitura, 02 já chegaram. Os demais serão entregues nos próximos dias. De acordo com a Secretaria de Saúde, a aquisição foi realizada com recursos próprios e por meio de emenda parlamentar.

Para a titular da pasta, Jaudete Frontino De Nadai, os veículos irão somar aos demais para oferecer um serviço de melhor qualidade aos programas municipais. “Esses novos carros irão compor a frota da saúde, com os veículos já existentes”, disse a secretária.

